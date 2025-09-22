Семин оценил игру Глушенкова против «Краснодара»

Юрий Семин похвалил Максима Глушенкова по итогам матча 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

Петербуржцы выиграли на выезде со счетом 2:0.

Глушенков забил сам и ассистировал Луису Энрике.

«Глушенков хорошо сыграл с «Краснодаром», результативно: забил и отдал голевой пас. Блестящий матч для Максима. Но он должен держать такой уровень, от него требуют именно этого.

Потенциал у Глушенкова достаточно высокий, плюс он играет в компании футболистов высокого уровня. Кто-то не ниже его классом, многие даже выше.

Это очень важно для прогресса. Конкуренция, уровень партнеров и их понимание хитрых ходов Глушенкова», – сказал Семин.