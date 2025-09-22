Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» и «Краснодар» установили рекорд по числу бразильцев на поле

«Зенит» и «Краснодар» установили рекорд по числу бразильцев на поле

Сегодня, 13:59
10

10 бразильцев вышли в стартовых составах «Краснодара» и «Зенита» (0:2) на матч 9-го тура РПЛ.

  • Краснодарцы выпустили четверых: Жубал, Витор Тормена, Дуглас Аугусто, Виктор Са.
  • У петербуржцев было шестеро: Густаво Мантуан, Нино, Дуглас Сантос, Вендел, Педро, Луис Энрике.

Это новый рекорд чемпионата России по одновременному нахождению на поле легионеров из одной страны.

«Краснодар» и «Зенит» превзошли результат 2001 года – тогда в матче «Ростсельмаш» – «Черноморец» в старте вышло 9 украинцев.

Писарев назвал причину поражения «Краснодара» от «Зенита» 3
Семин оценил игру Глушенкова против «Краснодара» 1
Сперцян предъявил конкретную претензию к Карасеву 7
Источник: «Цифроскоп»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар
Павелий
1758539618
Да давно уже известно, что Зенит из города Сан-Паулосбурга.
Ответить
Интерес
1758540005
Поздравляем наш футбол! Но расти ещё есть куда.
Ответить
Project Бабангида
1758540084
салютую знаменитой школе Галицкого! сделал как обещал)
Ответить
raritet
1758541831
Наверное , поэтому , Зенит был на 50 % точнее в передачах, потому что бразил было больше на эти самые 50%. Если бы Мусаев выпустил 6 бразильцев, тогда ,возможно, на ничейку была бы надежда.
Ответить
Номэд
1758543427
Впечатление, что вчера смотрел матч двух бразильских клубов с легионерами. ЗПОФ!
Ответить
