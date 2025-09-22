«Зенит» и «Краснодар» установили рекорд по числу бразильцев на поле

10 бразильцев вышли в стартовых составах «Краснодара» и «Зенита» (0:2) на матч 9-го тура РПЛ.

Краснодарцы выпустили четверых: Жубал, Витор Тормена, Дуглас Аугусто, Виктор Са.

У петербуржцев было шестеро: Густаво Мантуан, Нино, Дуглас Сантос, Вендел, Педро, Луис Энрике.

Это новый рекорд чемпионата России по одновременному нахождению на поле легионеров из одной страны.

«Краснодар» и «Зенит» превзошли результат 2001 года – тогда в матче «Ростсельмаш» – «Черноморец» в старте вышло 9 украинцев.