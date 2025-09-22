Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В РФС объяснили, почему не поддерживают отстранение израильских команд

В РФС объяснили, почему не поддерживают отстранение израильских команд

Сегодня, 13:48
4

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о предстоящей встрече руководителей футбольных федераций УЕФА.

– 25 сентября вы едете в Испанию на одно из заседаний УЕФА. С какими ожиданиями?

– Обычная рабочая поездка. Будем обсуждать с коллегами последние тенденции, проблемы в развитии европейской отрасли.

Наш вопрос точно не будет основным, есть другие вопросы, в том числе коммерческая составляющая, развитие судейства, общие проблемы, с которыми сталкиваются федерации.

Вопрос возвращения России не стоит в повестке заседания, но мы с коллегами из УЕФА этот вопрос обсуждаем в кулуарах.

– Как думаете, будет ли по Израилю обсуждаться отстранение? Сами как считаете, стоит ли?

– Не знаю, посмотрим. Мы свою позицию на этот счет говорили много раз. Спорт и политика должны быть разделены, вмешательство политики в футбол недопустимо.

Спорт – это как раз тот мост, который позволяет восстанавливать отношения даже в очень сложных ситуациях. Мы за то, чтобы спортивные ассоциации не подвергались воздействию по политическим причинам.

Да, двойных стандартов быть не может, это тоже важный тезис, но мы считаем, что не Израиль нужно отстранять и ограничить их футбольную деятельность, а незаконное отстранение России, российских команд и клубов нужно снимать.

  • Израиль ведет боевые действия в секторе Газа с октября 2023 года.
  • Российские команды отстранены с февраля 2022 года.

Artemka444
1758539209
Балабол
Ответить
Интерес
1758539506
У нас у руля футбола давно митрофанушки.От них ли ждать какой-то жёсткой позиции???
Ответить
Project Бабангида
1758539864
ворон ворону глаз не выклюет. из десяти присяжных девять евреи.
Ответить
