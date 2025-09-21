Фассон прокомментировал 5 ничьих «Локо» подряд

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон дал комментарий после матча 9-го тура РПЛ против «Динамо Мх» (1:1).

Махачкалинцы ушли от поражения на 90+5 минуте.

Их спас новичок Миро.

У «Локомотива» 5 ничьих в РПЛ подряд.

«Конечно, расстроились, потому что вели по игре. А потом случился этот эпизод, когда судья указал пенальти, а там непонятно даже, было ли нарушение вообще. Никто этого момента не понял.

Всегда обидно, когда упускаешь очки в подобных матчах. Когда команда бежит, бьeтся, старается, а потом происходит нечто подобное. Почему пять ничьих подряд? Сложно ответить. Надо работать, чтобы победы были», – сказал Фассон.