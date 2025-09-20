Рахимов жестко «наехал» на Даку

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ против «Акрона» (2:2).

Казанцы уступали 0:2.

У «Рубина» забили Мирлинд Даку и Жак Сиве.

«Рубин» занимает 5-е место.

– После первого тайма не было желания поменять Даку?

– Желания такого не было, но определенно был жесткий наезд на него.

– Конкретнее.

– Зачем вам конкретика, что я наезжал на Даку в раздевалке? Это внутреннее дело нашей команды. К нему были другие требования. Потом он вышел и реализовал момент. Он должен понимать, что он один из лидеров команды и должен быть стабильным.