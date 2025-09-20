Титков из «Балтики» ответил, чем крут Талалаев

Полузащитник «Балтики» Николай Титков высказался об уровне главного тренера Андрея Талалаева.

Калининградцы в воскресенье сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) в 8-м туре РПЛ.

Они занимают 2-е место в таблице лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на 3 очка.

Кроме того, на этой неделе «Балтика» добилась кубковой победы над ЦСКА.

«Чем крут Талалаев? Не знаю даже, как сказать... Он очень тщательно подходит к тренировочному процессу. Через это мы добиваемся прогресса. Выполняем все его установки как на тренировках, так и во время игр», – сказал Титков.