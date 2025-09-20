Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Титов высказался о возможной отставке Станковича

Сегодня, 00:11

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о ситуации в клубе.

  • Накануне «Спартак» проиграл в кубковом матче «Ростову» (1:2).
  • Главный тренер Деян Станкович в команде год.
  • В 12 матчах сезона у «Спартака» 5 побед.

– Разделяете ли вы мнение, что проблема в тренере, и Станковича надо увольнять? И тогда вся ситуация может резко измениться в лучшую сторону.

– Нет, конечно. Мы всe это уже проходили и не раз. Каждый год новый тренер, новые футболисты, всe меняется. Конечно, Станкович и его тренерский штаб должны задавать вопросы. Но самое главное, что нет игры. Ты смотришь и понимаешь, что играют две одинаковые команды, только у одной огромный бюджет, а у другой он намного меньше. Но всe плюс-минус одинаково. Вот это мне и непонятно. Хотелось бы, чтобы ответы на эти вопросы были даны.

– Это вопросы больше к руководству клуба?

– Здесь вопросы ко всем. Если мы говорим про «Спартак», то это огромная структура, и вопросы должны быть заданы всем – руководству, тренерскому штабу и футболистам. На бумаге, конечно, «Ростов» выглядит слабее, но по игре мы понимаем, что они были никак не хуже, а, возможно, даже и лучше «Спартака». И это меня пугает. При этом приходят 20 тысяч зрителей, которые надеются, болеют, переживают, но видят вот такой результат.

То, что поражение никак не повлияет на ситуацию в турнирной таблице Кубка, это понятно. Ясно, что «Спартак» выйдет или со второго, или с третьего места, с этим всe будет нормально. Но мы говорим про футбол. Как говорил Олег Иванович Романцев, я не могу не привести на матч Кубка страны Тихонова, Цымбаларя, Аленичева, Юрана и других, потому что я хочу дать людям праздник.

Сегодня мы видим ротацию. Но ведь есть имидж, есть история клуба. Поэтому для меня это болезненно, для меня это неприемлемо. И мне бы очень хотелось, чтобы таких моментов, таких матчей было как можно меньше.

Еще по теме:
«Спартаку» предложили тренера-спасителя
«Спартаку» порекомендовали российского тренера вместо Станковича
«Это только плюс»: Рабинер прокомментировал длительную дисквалификацию Станковича
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Титов Егор Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Марио Фернандес завершил карьеру, дисквалификация Станковича, Умяров покинет «Спартак», награда Юрана в Турции и другие новости
01:25
«Спартаку» предложили тренера-спасителя
01:05
«Спартаку» порекомендовали российского тренера вместо Станковича
00:45
Марио Фернандес прокомментировал свой уход из футбола
00:27
1
Титов высказался о возможной отставке Станковича
00:11
«Зенит» поменяет стратегию на бразильском рынке
Вчера, 23:38
2
Угальде объяснил, почему не покинул «Спартак» летом
Вчера, 23:13
4
Губерниев спрогнозировал, когда Станковича уволят из «Спартака»
Вчера, 22:57
Экс-президент «Спартака» – о Станковиче: «Это невменяемый, опасный для общества человек»
Вчера, 22:30
2
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-игрок сборной России стал главным героем ток-шоу «Пусть говорят»
00:55
«Это только плюс»: Рабинер прокомментировал длительную дисквалификацию Станковича
00:21
Титов высказался о возможной отставке Станковича
00:11
Рожков из «Рубина» – о зарплатах футболистов: «Диванные критики завидуют»
Вчера, 23:56
«Зенит» поменяет стратегию на бразильском рынке
Вчера, 23:38
2
Реакция Червиченко на длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 23:23
Угальде объяснил, почему не покинул «Спартак» летом
Вчера, 23:13
4
Губерниев спрогнозировал, когда Станковича уволят из «Спартака»
Вчера, 22:57
Экс-президент «Спартака» – о Станковиче: «Это невменяемый, опасный для общества человек»
Вчера, 22:30
2
Кержаков сказал, за счет чего «Краснодар» может победить «Зенит»
Вчера, 21:57
3
ВидеоДзюба встретился с мальчиком, который обвинил его в медлительности
Вчера, 21:47
Пономарев высказался о длительной дисквалификации Станковича
Вчера, 21:35
2
ЦСКА сделал предложение экс-полузащитнику «Зенита»
Вчера, 21:09
3
В РФС отреагировали на длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 20:55
3
Ловчев – о результатах «Динамо» при Карпине: «Разве когда‑то было иначе?»
Вчера, 20:44
1
Угальде объяснил поведение Станковича
Вчера, 20:20
ВидеоСоболев узнал пол будущего ребенка на гендер-пати возле «Газпром Арены»
Вчера, 20:08
4
Кузяев готов перейти в московский клуб
Вчера, 19:50
4
Пономарев – о бывшем игроке ЦСКА: «Стыдно, что он гражданин России»
Вчера, 19:40
5
Ловчев прокомментировал длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 19:30
2
Станковичу грозила трехмесячная дисквалификация
Вчера, 19:00
3
Губерниев одним словом описал дисквалификацию Станковича
Вчера, 18:42
2
Заболотному возместили долг вместо «Химок»
Вчера, 18:27
2
Реакция Мостового на длительную дисквалификацию Станковича
Вчера, 18:18
6
ФотоСборная России отреагировала на завершение карьеры Марио Фернандеса
Вчера, 18:06
1
Егоров посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Со своим кандидатом я определился окончательно»
Вчера, 17:54
11
Семин высказался о длительной дисквалификации Станковича
Вчера, 17:40
17
Раскрыты три испанских клуба, следящих за спартаковцем Умяровым
Вчера, 17:31
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 