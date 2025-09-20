Титов высказался о возможной отставке Станковича

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о ситуации в клубе.

Накануне «Спартак» проиграл в кубковом матче «Ростову» (1:2).

Главный тренер Деян Станкович в команде год.

В 12 матчах сезона у «Спартака» 5 побед.

– Разделяете ли вы мнение, что проблема в тренере, и Станковича надо увольнять? И тогда вся ситуация может резко измениться в лучшую сторону.

– Нет, конечно. Мы всe это уже проходили и не раз. Каждый год новый тренер, новые футболисты, всe меняется. Конечно, Станкович и его тренерский штаб должны задавать вопросы. Но самое главное, что нет игры. Ты смотришь и понимаешь, что играют две одинаковые команды, только у одной огромный бюджет, а у другой он намного меньше. Но всe плюс-минус одинаково. Вот это мне и непонятно. Хотелось бы, чтобы ответы на эти вопросы были даны.

– Это вопросы больше к руководству клуба?

– Здесь вопросы ко всем. Если мы говорим про «Спартак», то это огромная структура, и вопросы должны быть заданы всем – руководству, тренерскому штабу и футболистам. На бумаге, конечно, «Ростов» выглядит слабее, но по игре мы понимаем, что они были никак не хуже, а, возможно, даже и лучше «Спартака». И это меня пугает. При этом приходят 20 тысяч зрителей, которые надеются, болеют, переживают, но видят вот такой результат.

То, что поражение никак не повлияет на ситуацию в турнирной таблице Кубка, это понятно. Ясно, что «Спартак» выйдет или со второго, или с третьего места, с этим всe будет нормально. Но мы говорим про футбол. Как говорил Олег Иванович Романцев, я не могу не привести на матч Кубка страны Тихонова, Цымбаларя, Аленичева, Юрана и других, потому что я хочу дать людям праздник.

Сегодня мы видим ротацию. Но ведь есть имидж, есть история клуба. Поэтому для меня это болезненно, для меня это неприемлемо. И мне бы очень хотелось, чтобы таких моментов, таких матчей было как можно меньше.