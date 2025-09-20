Экс-игрок сборной России стал главным героем ток-шоу «Пусть говорят»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматулинн стал главным героем выпуска ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Ведущий Дмитрий Борисов вместе с гостями обсуждал развод Нигматуллина с уже бывшей супругой.

Сейчас 50-летний спортсмен уже встречается с 23-летней избранницей Эвелиной.

«Мы были на Первом канале, в программе «Пусть говорят». Для нас это стало важным шагом – ведь речь шла о деликатной теме, которая особенно волновала нас последний год.

Мы наконец-то смогли развеять мифы и сомнения, которые долго окружали эту историю.

Хочется сказать огромное спасибо всем, кто был рядом, кто поддерживал словом и делом, и тем, кто участвовал в сегодняшней передаче.

Мы верим в силу открытого диалога, в понимание и в то, что правда всегда объединяет людей. Всем – мира, тепла и любви», – написал Нигматуллин в соцсети.

Ранее Нигматуллин заявил, что остался без элитной недвижимости после развода с женой.

Он признался, что очень доверял бывшей жене, поэтому оформил на нее две квартиры – в Москве за 120 миллионов рублей и в Майами за 850 тысяч долларов.

Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей.

Фото: соцсети Руслана Нигматуллина