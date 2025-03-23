Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Бывшая жена Нигматуллина выплатит ему 59 миллионов рублей по решению суда

Бывшая жена Нигматуллина выплатит ему 59 миллионов рублей по решению суда

Сегодня, 09:20
7

Появилось развитие в финансовом споре экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина с бывшей женой.

Спортсмен отсудил у экс-супруги половину стоимости от проданной квартиры. Речь о 59 миллионах рублей.

  • Ранее Нигматуллин заявил, что остался без элитной недвижимости после развода с женой.
  • Он признался, что очень доверял бывшей жене, поэтому оформил на нее две квартиры – в Москве за 120 миллионов рублей и в Майами за 850 тысяч долларов.
  • Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей. Сейчас Нигматуллин обручен с новой избранницей – она на 28 лет младше Руслана.

«Вчера Преображенский районный суд поставил точку в споре о разделе совместно нажитого имущества бывших супругов, где мы представляли интересы нашего доверителя – российского футболиста, вратаря Руслана Нигматуллина.

Напомним, что бывшая супруга, не соблюдая договоренности поделить средства от продажи квартиры пополам, забрала деньги себе.

Cудом были удовлетворены наши требования. Бывшая супруга теперь будет обязана выплатить Руслану 59 млн рублей, что составляет законную половину суммы от проданной Еленой квартиры.

В свою очередь, очень надеемся, что бывшая супруга в добровольном порядке исполнит постановление суда.

В противном случае мы будем вынуждены предпринять всевозможные законные меры по принудительному исполнению судебного решения», – сообщило юридическое агентство, защищающее интересы Нигматуллина.

Еще по теме:
Нигматуллин назвал виновного в пропущенном голе «Зенита» от «Спартака» 16
50-летний Нигматуллин обручился с 22-летней избранницей – они уже въехали в новый дом 17
Нигматуллин оценил идею провести матч между сборными России и США 3
Источник: телеграм-канал компании «Гордон и Сыновья»
Россия. Премьер-лига Нигматуллин Руслан
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1742711748
Вот это настоящий Нигматуллин!
Ответить
Хулиганин
1742715054
Чего у нас воротчиками происходит. Баб своих кидают, на бабки разводят. Между штангами излучение какой-то что-ли.
Ответить
FWSPM
1742720009
держи карман шире она давно уже небось за границей. ей на всю жизнь хватит
Ответить
Марк Аврелий!
1742720152
новая избранница пустит по миру!
Ответить
Taps
1742723579
Опять жёлтые новости ? Уроды ...
Ответить
Главные новости
В сборной России назвали основного вратаря
12:29
Осипенко назвал российского тренера, способного работать в «Барселоне»
12:04
5
«Ювентус» определился с заменой Мотте, которому заплатят за увольнение 20 миллионов
11:44
Мостовой опубликовал статистику, подтверждающую его уникальность
11:05
3
Черчесов назвал игрока, способного побить рекорд Дзюбы
10:58
Круговой – о расистском скандале с Венделом: «В России везде ухают, так было всегда»
10:38
9
Мудрик может сменить «Челси» на другой топ-клуб АПЛ
10:25
2
Черданцев прокомментировал возможный допуск России на ЧМ-2026 без отбора
09:30
6
Бывшая жена Нигматуллина выплатит ему 59 миллионов рублей по решению суда
09:20
7
Международные победы «Зенита» и ЦСКА, судье Безбородову грозит тюрьма, возможный памятник Дзюбе и другие новости
00:55
1
Все новости
Все новости
Экс-вратарь «Спартака» дебютировал за «Уфу»: 4 пропущенных гола за 30 минут
13:08
Кафанов ответил, кто ошибается в «ПСЖ» чаще – Доннарумма или Сафонов
12:49
1
Канчельскис прокомментировал возможный отказ от ВАР
12:20
2
ВидеоКарвальо обратился к игрокам ЦСКА
11:35
1
Семак пожаловался на отсутствие качественной молодежи в «Зените»
11:11
7
Шапи продолжил серию 0+0 в США
10:44
2
Круговой – о расистском скандале с Венделом: «В России везде ухают, так было всегда»
10:38
9
Черданцев прокомментировал возможный допуск России на ЧМ-2026 без отбора
09:30
6
Бывшая жена Нигматуллина выплатит ему 59 миллионов рублей по решению суда
09:20
7
Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Партизаном»
00:54
Семак ответил, оштрафовал ли «Зенит» Вендела за удаление в матче с «Факелом»
00:06
9
Статистика Миранчука в матче с «Цинциннати»
Вчера, 23:44
1
Каргбо из БАТЭ: «Зенит» относится к уровню АПЛ»
Вчера, 23:26
8
Раскрыта информация о травме зенитовца Гонду в матче с БАТЭ
Вчера, 22:36
11
Семак прокомментировал рекорд Дзюбы
Вчера, 22:28
1
Гурцкая ответил, кто сильнее – Блохин или Дзюба
Вчера, 22:19
6
Товарищеский матч. ЦСКА победил на выезде «Партизан» (2:1), Алеррандро забил дебютный гол
Вчера, 22:11
11
ФотоМатч «Партизан» – ЦСКА прерван из-за болельщиков
Вчера, 21:35
13
Соболев – лучший бомбардир «Зенита» в товарищеских матчах-2024/25
Вчера, 21:29
10
Семак прокомментировал дубль Соболева в ворота БАТЭ
Вчера, 21:19
Тренер БАТЭ прокомментировал разгром от «Зенита»
Вчера, 20:35
3
Игрока ЦСКА вызвали в суд по делу об отмывании денег
Вчера, 20:27
3
Семак прокомментировал крупную победу «Зенита» над БАТЭ
Вчера, 20:14
3
Ташуев оценил уровень РПЛ
Вчера, 20:09
Червиченко назвал команду, которую судьи «тащат» к титулу РПЛ
Вчера, 19:35
27
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил БАТЭ (5:0), у Соболева дубль
Вчера, 18:56
34
Кураньи охарактеризовал Черчесова
Вчера, 18:46
Раскрыто прозвище Дзюбы среди футболистов
Вчера, 18:10
24
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 