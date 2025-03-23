Бывшая жена Нигматуллина выплатит ему 59 миллионов рублей по решению суда

Появилось развитие в финансовом споре экс-вратаря сборной России Руслана Нигматуллина с бывшей женой.

Спортсмен отсудил у экс-супруги половину стоимости от проданной квартиры. Речь о 59 миллионах рублей.

Ранее Нигматуллин заявил, что остался без элитной недвижимости после развода с женой.

Он признался, что очень доверял бывшей жене, поэтому оформил на нее две квартиры – в Москве за 120 миллионов рублей и в Майами за 850 тысяч долларов.

Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей. Сейчас Нигматуллин обручен с новой избранницей – она на 28 лет младше Руслана.

«Вчера Преображенский районный суд поставил точку в споре о разделе совместно нажитого имущества бывших супругов, где мы представляли интересы нашего доверителя – российского футболиста, вратаря Руслана Нигматуллина.

Напомним, что бывшая супруга, не соблюдая договоренности поделить средства от продажи квартиры пополам, забрала деньги себе.

Cудом были удовлетворены наши требования. Бывшая супруга теперь будет обязана выплатить Руслану 59 млн рублей, что составляет законную половину суммы от проданной Еленой квартиры.

В свою очередь, очень надеемся, что бывшая супруга в добровольном порядке исполнит постановление суда.

В противном случае мы будем вынуждены предпринять всевозможные законные меры по принудительному исполнению судебного решения», – сообщило юридическое агентство, защищающее интересы Нигматуллина.