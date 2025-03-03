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  • 50-летний Нигматуллин обручился с 22-летней избранницей – они уже въехали в новый дом

50-летний Нигматуллин обручился с 22-летней избранницей – они уже въехали в новый дом

Вчера, 23:09
14

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин развивает отношения со своей 22-летней девушкой Эвелиной Сынча.

50-летний спортсмен показал, как сделал предложение избраннице на фуд-корте торгового центра.

Пара уже живет в новом загородном доме.

  • Ранее Нигматуллин заявил, что остался без элитной недвижимости после развода с женой.
  • Он признался, что очень доверял бывшей жене, поэтому оформил на нее две квартиры – в Москве за 120 миллионов рублей и в Майами за 850 тысяч долларов.
  • Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей.

Фото: соцсети Руслана Нигматуллина

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нигматуллин Руслан
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Комментарии (14)
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Гражданин России
1741033649
Похоже, этот дурак так и не понял, что не надо жениться. Первая его баба обобрала с головы до ног. Ну, и вторая поступит так же.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1741034133
Малафеев женился на молодее, теперь Нигматуллин.Весна однако.
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7:1
1741035647
там, в начале видоса, за его спиной даже написано, кто она.
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alexpiter1953
1741036081
Правильно говорят в старом анекдоте. Было у старика три сына, два умных, а третий, футболист!... Это я еще не отошёл от поста о новой девушки Сафонова. Такая же вот... Их что, где-то под копирку разводят? А если серьёзно, то Нигматуллин выглядит моложе своей новой пассии. Какая то она...потертая, мож паспорт проверить, или уже поздно?
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алдан2014
1741041203
Была весна,был месяц март
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алдан2014
1741041358
Через двадцать лет,на роскошная женщина,он древний старик..
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Цугундeр
1741060366
Уши не соответствуют ,а купальник красивый.)
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АК 68
1741063261
50 лет - видно, что дедушка, как ты очками не прикрывайся.
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Oldtrafford83
1741064380
Красава, надеюсь ума хватило заключить брачный контракт)
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Прокс
1741066233
В гостевом домике,у тёщи наверно снимает!!!
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