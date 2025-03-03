50-летний Нигматуллин обручился с 22-летней избранницей – они уже въехали в новый дом

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин развивает отношения со своей 22-летней девушкой Эвелиной Сынча.
50-летний спортсмен показал, как сделал предложение избраннице на фуд-корте торгового центра.
Пара уже живет в новом загородном доме.
- Ранее Нигматуллин заявил, что остался без элитной недвижимости после развода с женой.
- Он признался, что очень доверял бывшей жене, поэтому оформил на нее две квартиры – в Москве за 120 миллионов рублей и в Майами за 850 тысяч долларов.
- Пара была в браке 27 лет и имеет двух сыновей.
Фото: соцсети Руслана Нигматуллина
Источник: «Бомбардир»