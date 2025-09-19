Введите ваш ник на сайте
Заболотному возместили долг вместо «Химок»

Сегодня, 18:27
2

Футбольный агент Герман Ткаченко сообщил, что форвард «Спартака» Антон Заболотный получил деньги, которые полагались ему по контракту с «Химками».

Долг возместило агентство Ткаченко ProSports Management.

– Бакаеву «Химки» заплатили все?

– Мы нашли схему и реализовали ее. Футболист оказался защищен.

– Правильно понимаю, что у Антона Заболотного другая ситуация, потому что он принадлежал «Химкам»?

– Мы сами заплатили Заболотному.

– Зачем?

– Потому что для Антона это было важно.

– Что изменилось бы в ваших отношениях, если вы не покрыли бы долг «Химок»?

– Ничего. Мы просто отреагировали на то, что Антону было нужно.

– Заболотный чего-то недополучил?

– *** [Ничего] себе «чего-то»! Ого! Как и все.

Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Заболотный Антон
