Заболотному возместили долг вместо «Химок»

Футбольный агент Герман Ткаченко сообщил, что форвард «Спартака» Антон Заболотный получил деньги, которые полагались ему по контракту с «Химками».
Долг возместило агентство Ткаченко ProSports Management.
– Бакаеву «Химки» заплатили все?
– Мы нашли схему и реализовали ее. Футболист оказался защищен.
– Правильно понимаю, что у Антона Заболотного другая ситуация, потому что он принадлежал «Химкам»?
– Мы сами заплатили Заболотному.
– Зачем?
– Потому что для Антона это было важно.
– Что изменилось бы в ваших отношениях, если вы не покрыли бы долг «Химок»?
– Ничего. Мы просто отреагировали на то, что Антону было нужно.
– Заболотный чего-то недополучил?
– *** [Ничего] себе «чего-то»! Ого! Как и все.
Источник: Спортс’’