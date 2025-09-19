Введите ваш ник на сайте
Юран признан тренером тура в Турции

Сегодня, 12:22
8

Сергей Юран признан лучшим тренером тура в первом дивизионе Турции. Его команда «Серик Беледиеспор» обыграла в гостях «Ыгдыр» со счетом 2:1.

«У нас был во всех отношениях тяжeлый выезд. Ыгдыр находится возле Армении. Добирались с пересадкой в Стамбуле. Город на 120 тысяч жителей, натуральная Турция, гора Арарат прямо рядом. Спонсор местного клуба – миллиардер, второй год ставит задачу выхода в Суперлигу. Понятно, что и футболисты в команде собраны качественные. В первом тайме хозяева нас очень агрессивно прессинговали, но мы организованно сыграли в обороне. Закончили 0:0. А во втором, когда они физически подсели, мы, наоборот, добавили и сами включили прессинг. Пропустили один, но в ответ забили два, а могли ещe и третий забивать. Можно сказать, «обыграли в шахматы». План на игру полностью сработал. И футболисты, нужно отдать им должное, выполнили всe, что я требовал от них.

В 5-м туре мы единственные выиграли на выезде. Двух наших парней включили в символическую сборную, а меня тренером тура признали. Как говорится, мелочь, а приятно. Работаем дальше», – сказал Юран.

  • Юран возглавил «Серик Беледиеспор» 1 июля.
  • Команда в 5 матчах набрала 7 очков и занимает 11-е место в Первой лиге.

Источник: «Чемпионат»
Серик Беледиеспор Юран Сергей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1758274319
Второй тур героизации прихлебателей жулика в действии! 11 место, лучшая команда тура третьей помидорной eşek.
Ответить
FFR
1758274361
Это уже хорошо, посмотрим что дальше будет.
Ответить
Галина Бронемясова
1758274676
чей арарат, а? арарат чей, я спрашиваю?
Ответить
DMитрий
1758278819
Ну и имечко у команды. Если в какой-то момент отрыгнёшь, то как раз название этого города и команды и произнесёшь!
Ответить
neim
1758279636
Опять кому надо про...дул ? ))).
Ответить
Cleaner
1758283303
Мостовой, АУ!!!...))))))))))))))))
Ответить
