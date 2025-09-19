Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

18-летний вратарь «Кайрата» едва не стал рекордсменом ЛЧ

Сегодня, 00:29
1

«Кайрат» провел дебютный матч в общем этапе Лиги чемпионов, проиграв «Спортингу» со счетом 1:4.

Лиссабонцы могли выйти вперед еще на 21-й минуте, но Мортен Юльманн не реализовал пенальти.

11-метровый отразил вратарь казахстанской команды Шерхан Калмурза – ногой в стиле Игоря Акинфеева на ЧМ-2018.

Он сделал это в возрасте 18 лет и 95 дней и стал вторым по молодости вратарем, взявшим пенальти в ЛЧ.

Калмурза был близок к рекорду, который принадлежит Миле Свилару. Серб в 2017 году отбил 11-метровый, выступая за «Бенфику», когда ему было 18 лет и 65 дней.

Еще по теме:
Лига чемпионов. «Кайрат» разгромно проиграл «Спортингу» – 1:4 1
18-летний вратарь «Кайрата» отбил пенальти в ЛЧ в стиле Акинфеева – это 2-й матч в его карьере
Где смотреть матч «Спортинг» – «Кайрат»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
Источник: Opta
Лига чемпионов Рома Кайрат Спортинг Свилар Миле Калмурза Шерхан
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
b1rins
1758231927
31 -го дня не хватило до рекорда.Попозже бы родился.)))
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Поражения «Спартака» и ЦСКА, Моуринью возглавил «Бенфику», дебют «Кайрата» в ЛЧ, новый самый дорогой российский футболист и другие новости
01:25
Радимов жестко охарактеризовал второй тайм «Спартака» в матче с «Ростовом»
00:50
1
ВидеоЖена Карпина пожаловалась на инцидент в Монако: «Прогнали как бомжей»
00:16
4
Лига чемпионов. Дубль Рэшфорда принес «Барсе» победу над «Ньюкаслом», «Ман Сити» сильнее «Наполи» и другие результаты
Вчера, 23:59
Лига чемпионов. «Кайрат» разгромно проиграл «Спортингу» – 1:4
Вчера, 23:53
1
Альба одним словом описал игроков «Ростова» после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:37
1
Холанд установил рекорд Лиги чемпионов
Вчера, 23:30
Радимов – о победе «Ростова»: «Хорошо, что для «Спартака» все так закончилось»
Вчера, 23:23
1
Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»
Вчера, 23:11
3
Все новости
Все новости
18-летний вратарь «Кайрата» едва не стал рекордсменом ЛЧ
00:29
1
Лига чемпионов. «Кайрат» разгромно проиграл «Спортингу» – 1:4
Вчера, 23:53
1
Холанд установил рекорд Лиги чемпионов
Вчера, 23:30
ФотоФанаты «Манчестер Сити» красиво встретили Де Брюйне
Вчера, 22:57
1
Фото18-летний вратарь «Кайрата» отбил пенальти в ЛЧ в стиле Акинфеева – это 2-й матч в его карьере
Вчера, 22:35
Лига чемпионов. «Брюгге» разгромил «Монако» (4:1), «Байер» спас ничью с «Копенгагеном» (2:2)
Вчера, 21:38
Семин отреагировал на гол Хвичи в Лиге чемпионов
Вчера, 16:29
1
У «Ливерпуля» был исторический состав в матче с «Атлетико»: подробности
Вчера, 14:14
2
Кейн побил рекорд Бекхэма в Лиге чемпионов
Вчера, 13:53
Слот назвал фактор, из-за которого «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 09:14
2
Мареска объяснил поражение «Челси» от «Баварии»
Вчера, 08:50
Тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Челси»
Вчера, 08:15
Симеоне объяснил, из-за чего едва не подрался с болельщиком
Вчера, 07:50
Статистика Хайкина в дебютном матче Лиги чемпионов
Вчера, 00:49
2
Симеоне едва не подрался с болельщиком на «Энфилде»
Вчера, 00:29
Лига чемпионов. «Ливерпуль» вырвал победу над «Атлетико» (3:2), «Бавария» справилась с «Челси» (3:1) благодаря дублю Кейна
17 сентября
Лига чемпионов. «ПСЖ» разгромил «Аталанту» (4:0), «Интер» обыграл «Аякс» (2:0)
17 сентября
ВидеоФутболисты «Монако» разделись в самолете до нижнего белья
17 сентября
1
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина ушел от поражения в дебютном матче, «Олимпиакос» в большинстве не обыграл новичка турнира
17 сентября
Мостовой рассказал, чего ему не хватает в Лиге чемпионов
17 сентября
ФотоВратарь «Марселя» раскрыл подробности стычки с Карвахалем: «Я не приукрашивал»
17 сентября
Президент Азербайджана Алиев сделал заявление о победе «Карабаха» над «Бенфикой» в ЛЧ
17 сентября
9
Булыкин объяснил, как «Карабах» смог победить «Бенфику»
17 сентября
1
Тренер «Марселя» возмутился назначению пенальти в пользу «Реала»
17 сентября
«Реал» стал рекордсменом Лиги чемпионов по одному из показателей
17 сентября
Моуринью может возглавить клуб-участник Лиги чемпионов
17 сентября
Тренер «Ювентуса» оценил 4:4 с дортмундской «Боруссией»
17 сентября
Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Наполи»: во сколько прямая трансляция: 18 сентября 2025
17 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 