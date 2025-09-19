18-летний вратарь «Кайрата» едва не стал рекордсменом ЛЧ

«Кайрат» провел дебютный матч в общем этапе Лиги чемпионов, проиграв «Спортингу» со счетом 1:4.

Лиссабонцы могли выйти вперед еще на 21-й минуте, но Мортен Юльманн не реализовал пенальти.

11-метровый отразил вратарь казахстанской команды Шерхан Калмурза – ногой в стиле Игоря Акинфеева на ЧМ-2018.

Он сделал это в возрасте 18 лет и 95 дней и стал вторым по молодости вратарем, взявшим пенальти в ЛЧ.

Калмурза был близок к рекорду, который принадлежит Миле Свилару. Серб в 2017 году отбил 11-метровый, выступая за «Бенфику», когда ему было 18 лет и 65 дней.