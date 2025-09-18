Лига чемпионов. «Кайрат» разгромно проиграл «Спортингу» – 1:4

«Кайрат» стартовал в общем этапе Лиги чемпионов с гостевого поражения.

«Спортинг» в Лиссабоне одержал крупную победу со счетом 4:1.

«Кайрат» держался до 44-й минуты и даже не дал сопернику забить пенальти. Решающим стал период в середине второго тайма, когда португальцы отличились трижды за четыре минуты.