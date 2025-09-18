Лига чемпионов. «Кайрат» разгромно проиграл «Спортингу» – 1:4

«Кайрат» стартовал в общем этапе Лиги чемпионов с гостевого поражения.
«Спортинг» в Лиссабоне одержал крупную победу со счетом 4:1.
«Кайрат» держался до 44-й минуты и даже не дал сопернику забить пенальти. Решающим стал период в середине второго тайма, когда португальцы отличились трижды за четыре минуты.
Лига чемпионов. 1 тур
Спортинг - Кайрат - 4:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Тринкау, 44; 2:0 - Тринкау, 65; 3:0 - A. Santos , 67; 4:0 - Ж. Кенда, 68; 4:1 - E. , 86.
Незабитые пенальти: М. Юльманн, 21 - нет.
Источник: «Бомбардир»