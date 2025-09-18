Экс-игрок сборной России: «Талалаев творит магию, а топ-клубы ищут каких-то кудесников за бугром»

Бывший защитник «Балтики» и сборной России Вячеслав Даев высказался о работе Андрея Талалаева на посту главного тренера калининградцев.

«Приятная неожиданность, что «Балтика» только вышла из Первой лиги, но показывает такие результаты. В первую очередь это заслуга тренера, который набрал коллектив, всех подготовил, и команда достаточно уверенно себя чувствует.

Талалаев давно готов работать в топ-клубе России. У нас все время команды ищут каких-то кудесников и волшебников за бугром, а на своих внимания не обращают. Хотя Талалаев творит свою магию», – сказал Даев.