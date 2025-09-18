Новичок «Краснодара» сравнил уровень РПЛ и Лиги 1

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о чемпионате России.

«По тем играм, которые я провел, могу уверенно сказать, что российский чемпионат также очень сильный и очень похож на французский в этом плане. Я бы точно не ставил российский чемпионат ниже французского, скорее они на одном уровне. И там и здесь есть игроки очень высокого уровня и качества, поэтому особой разницы я не вижу», – сказал Дуглас Аугусто.