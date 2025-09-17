Смородская «переобулась» насчет Талалаева

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская изменила мнение о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.

«Балтика» идет в РПЛ 2-й.

Ближайший соперник калининградцев по РПЛ – «Ростов».

Команда в прошлом сезоне выиграла Первую лигу.

«Мое мнение по поводу Андрея Талалаева изменилось. Старт у «Балтики» очень сильный, ему действительно сейчас многое удается. Называть его одним из лучших российских тренеров рано, но его личных заслуг в таких результатах «Балтики» очень много. Важно и то, кого клуб купил летом, как формировалась команда, но процентов на 60–70 нынешний успех связан с работой Талалаева.

Верю, что «Балтика» до зимы удержится в пятерке. Команда чувствует себя хорошо, у них многое получается. Пока не понимаю, за счет чего Талалаев добился такого успеха. Что касается его критики с моей стороны в прошлом, пусть она там же и останется», – сказала Смородская.