Мамаев встал на защиту Карпина

Павел Мамаев высказался о результатах «Динамо» под руководством Валерия Карпина.
- В субботу динамовцы сыграли вничью со «Спартаком» – 2:2.
- Они идут на 9-м месте в таблице РПЛ с 9 очками в 8 турах.
– Что думаете о заявлении Карпина о возможной отставке после матча в Махачкале?
– Думаю, любой тренер допускает отставку. Это логичный ответ здравомыслящего человека.
Мы видели пример Ивича, которого убрали, когда «Краснодар» шел на втором месте в одном очке от первого.
– Но результатами «Динамо» пока не блещет.
– Как и со «Спартаком», пройдет еще пара туров, и они, к примеру, будут в тройке. Не спешите с выводами.
Про Соболева вся страна в прошлом году кричала, что он не футболист. Сейчас он забивает и отдает. И никто теперь ничего не говорит.
Источник: «Спорт-Экспресс»