Мамаев встал на защиту Карпина

Павел Мамаев высказался о результатах «Динамо» под руководством Валерия Карпина.

В субботу динамовцы сыграли вничью со «Спартаком» – 2:2.

Они идут на 9-м месте в таблице РПЛ с 9 очками в 8 турах.

– Что думаете о заявлении Карпина о возможной отставке после матча в Махачкале?

– Думаю, любой тренер допускает отставку. Это логичный ответ здравомыслящего человека.

Мы видели пример Ивича, которого убрали, когда «Краснодар» шел на втором месте в одном очке от первого.

– Но результатами «Динамо» пока не блещет.

– Как и со «Спартаком», пройдет еще пара туров, и они, к примеру, будут в тройке. Не спешите с выводами.

Про Соболева вся страна в прошлом году кричала, что он не футболист. Сейчас он забивает и отдает. И никто теперь ничего не говорит.