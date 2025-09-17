Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стало известно, на какой срок Головин выбыл из-за травмы

Сегодня, 11:30
1

Травма полузащитника «Монако» Александра Головина оказалась серьезнее, чем предполагалось. Он может пропустить до месяца.

Дополнительные тесты на этой неделе выявили у россиянина проблему с мышцей правого бедра. Он точно не сыграет во встрече с «Брюгге» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов 18 сентября.

Головин пропустил гостевой матч «Монако» с «Осером» 2:1 в 4-м туре Лиги 1 13 сентября. По словам главного тренера монегасков Адольфа Хюттера, он решил поберечь футболиста.

  • Полузащитник приехал в клуб с мышечным дискомфортом после выступлений за сборную России.
  • В этом сезоне 29-летний футболист провел 3 матча за «Монако».

Еще по теме:
Головин вернулся в «Монако» из сборной России с повреждением
«Монако» выложил восхваляющий Головина тикток – фанаты в восторге
Головин – о сборной России: «100% на Евро вышли бы» 3
Источник: Get Football
Франция. Лига 1 Лига чемпионов Монако Головин Александр
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1758098664
Это уже не новость, это просто факт.
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
Названы сроки, когда Россию могут допустить до международных турниров
13:30
Стало известно, сколько матчей «Барселоны» может пропустить Ямаль
13:10
Названа сумма, за которую «Спартак» готов продать Угальде
12:47
1
Список стран, выступивших за возвращение России
12:39
1
Англичане хотят убрать имя Льва Яшина из награды ФИФА
12:28
3
Стало известно, в какую сумму обошелся приезд Нани на матч в Россию
12:15
1
Список стран, выступивших против возвращения России на международные турниры
12:00
6
Стало известно, на какой срок Головин выбыл из-за травмы
11:30
1
Быстров призвал закончить с совмещением Карпина в «Динамо» и сборной России
11:21
2
Все новости
Все новости
Стало известно, на какой срок Головин выбыл из-за травмы
11:30
1
Луис Энрике – Неймару: «Хорошо, что ты уходишь из «ПСЖ»
Вчера, 12:40
В «ПСЖ» назвали единственного футболиста, заслужившего «Золотой мяч»
15 сентября
2
Умтити после отказа российским клубам объявил о завершении карьеры в 31 год
15 сентября
2
ВидеоСафонов рассказал о произошедших изменениях в жизни
15 сентября
2
Лига 1. «ПСЖ» победил «Ланс» благодаря дублю Барколя
14 сентября
ФотоЛуис Энрике кардинально изменил внешность
14 сентября
Головин вернулся в «Монако» из сборной России с повреждением
13 сентября
Чемпион мира Манданда завершил карьеру
10 сентября
2
Сафонов поделился, чем его шокировал французский язык
10 сентября
2
Видео«Монако» выложил восхваляющий Головина тикток – фанаты в восторге
10 сентября
Анри опередили в списке бомбардиров сборной Франции
10 сентября
Сафонов объяснил, почему остался в «ПСЖ»: «Я поехал в Европу за трудностями»
10 сентября
3
«Тебя уже продали, ты в курсе?» Сафонов высказался об уходе из «ПСЖ»
9 сентября
2
ВидеоСафонов объяснил кардинальное изменение имиджа
8 сентября
2
Сафонов рассказал, чего ему не хватает в «ПСЖ»
8 сентября
2
ФотоКимпембе перешел из «ПСЖ» в катарский клуб
7 сентября
Украинец Забарный не стал отвечать на вопрос о Сафонове
7 сентября
1
Названы сроки возвращения Дембеле в состав «ПСЖ»
6 сентября
«ПСЖ» взбешен из-за травмы Дембеле в сборной Франции
6 сентября
Луис Энрике сломал ключицу: подробности
6 сентября
5
Кафанов дал совет Сафонову, как вести себя в «ПСЖ»
4 сентября
2
«ПСЖ» не упомянул вызов Сафонова в сборную России
3 сентября
2
Сафонов ответил, в чем стал сильнее за год в «ПСЖ»
3 сентября
Карпин ответил, стоит ли Сафонову уходить из «ПСЖ»
2 сентября
Сафонов объяснил, почему отказался уходить из «ПСЖ»
2 сентября
2
Сафонов – о Забарном: «Без комментариев»
2 сентября
4
ФотоЗащитник сборной Франции перешел из «Интера» в клуб Лиги 1
2 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 