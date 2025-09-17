Стало известно, на какой срок Головин выбыл из-за травмы

Травма полузащитника «Монако» Александра Головина оказалась серьезнее, чем предполагалось. Он может пропустить до месяца.

Дополнительные тесты на этой неделе выявили у россиянина проблему с мышцей правого бедра. Он точно не сыграет во встрече с «Брюгге» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов 18 сентября.

Головин пропустил гостевой матч «Монако» с «Осером» 2:1 в 4-м туре Лиги 1 13 сентября. По словам главного тренера монегасков Адольфа Хюттера, он решил поберечь футболиста.