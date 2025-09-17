Моуринью может возглавить клуб-участник Лиги чемпионов

Жозе Моуринью ведет переговоры о назначении главным тренером «Бенфики». Этот пост освободился после увольнения Бруну Лажи.
Президент «Бенфики» Руй Кошта объявил об увольнении Лажи после домашнего поражения от «Карабаха» (2:3) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Он сообщил, что рассчитывает назначить нового главного тренера до матча с АВС в чемпионате Португалии 20 сентября.
«Тренер «Бенфики» должен быть победителем. Он должен быть способен вывести команду на необходимый уровень», – отметил Кошта.
- Последним клубом Моуринью был «Фенербахче», который он покинул 29 августа.
- До игры с «Карабахом» лиссабонцы в текущем сезоне в 9 матчах во всех турнирах одержали 7 побед при 2 ничьих.
Источник: Metro