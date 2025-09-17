Моуринью может возглавить клуб-участник Лиги чемпионов

Жозе Моуринью ведет переговоры о назначении главным тренером «Бенфики». Этот пост освободился после увольнения Бруну Лажи.

Президент «Бенфики» Руй Кошта объявил об увольнении Лажи после домашнего поражения от «Карабаха» (2:3) в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Он сообщил, что рассчитывает назначить нового главного тренера до матча с АВС в чемпионате Португалии 20 сентября.

«Тренер «Бенфики» должен быть победителем. Он должен быть способен вывести команду на необходимый уровень», – отметил Кошта.