Игрок сборной России не пьет пиво после матчей: «Сразу растолстею»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопросы о своем питании.

– Баринов рассказывал, что 0осле рекомендаций Валерия Георгиевича похудел на пару кг. У вас был разговор с Карпиным по поводу питания?

– Да, но именно я свой рацион поменял после серьезной травмы. Тогда надо было садиться на диету и смотреть, что ем и как это влияет на вес.

Так, вообще перестал пить чай и кофе с сахаром. Раньше клал минимум одну ложку.

Сейчас к нам в ЦСКА пришел именитый нутрициолог, работавший с Криштиану. Он тоже делится своими методами.

– Что еще поменяли?

– На обед и ужин полностью исключил углеводы. Ем их только на завтрак, но очень редко. Как только начинаю есть углеводы, очень быстро набираю вес.

– Пинта пива после матча – это нормально?

– Каждый сам определяет. Для кого-то нормально, для кого-то нет. Для меня пиво после игры – нет, потому что сразу растолстею.