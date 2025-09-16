Непомнящий сделал оптимистичный вывод из голевой ошибки Акинфеева в матче с «Ростовом»

Экс-тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий оценил ошибку вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

ЦСКА проиграл впервые в сезоне.

– В жизни всe бывает. Случилась ошибка, и пришлось играть в одно касание. Даже не стоит на это обращать внимание, тем более осуждать или обсуждать. Значит, теперь весь сезон он будет играть безошибочно.

– Ошибка Акинфеева – это следствие требований Челестини, который просит играть низом?

– Я знаю Игоря: он будет играть так, как подскажет ему понимание игры и ситуации. Здесь он никак не ожидал, что Ваня не среагирует должным образом. Обляков должен был подержать мяч. Акинфеев, когда нужно, введeт мяч через всe поле и найдeт продолжение. Это достаточно опытный человек, его просто так не сдвинешь. А эта ошибка станет ещe одним уроком – чтобы знать, когда можно отдавать передачу, а когда нельзя.