Кубок России. «Оренбург» в серии пенальти победил «Рубин»

«Оренбург» победил в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России «Рубин». Казанцы оказались менее точны в серии пенальти.
У «Рубина» удары в послематчевой серии не реализовали Антон Швец и Велдин Ходжа.
«Рубин» с 24-й минуты был в меньшинстве после удаления Николы Чумича.
«Оренбург» идет в группе вторым, «Рубин» – третьим.
Россия. Кубок. Группа A. 4 тур
Оренбург - Рубин - 0:0 (0:0, 0:0, по пенальти 4:2)Таблица турнира Календарь турнира
Удаления: нет - Н. Чумич, 24 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»