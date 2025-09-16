Кубок России. «Оренбург» в серии пенальти победил «Рубин»

«Оренбург» победил в матче 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России «Рубин». Казанцы оказались менее точны в серии пенальти.

У «Рубина» удары в послематчевой серии не реализовали Антон Швец и Велдин Ходжа.

«Рубин» с 24-й минуты был в меньшинстве после удаления Николы Чумича.

«Оренбург» идет в группе вторым, «Рубин» – третьим.