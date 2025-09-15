Отец Тюкавина обратился к форварду «Динамо», сыгравшему после полугодичного перерыва

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, дал совет сыну.

Форвард сыграл со «Спартаком» (2:2) в субботнем дерби.

Он вышел на поле впервые с марта.

Тюкавин пропустил полгода из-за разрыва крестов.

«Все начинается с нуля. Костя, вспомни то время, когда ты только попал в команду. Твои ощущения от тренировок, от стадиона, от болельщиков, от первых минут на поле. От первого голевого действия, от первого гола и остального. Вспомни свои дикие глаза.

Вспомни, как тебя выпускали на 5 минут, а то и меньше, но это в тебе не убивало любовь к футболу, к «Динамо» и желание играть за родной клуб.

Не думай, что ты лечился полгода. А просто вспомни то время. И все вернется», – сказал Тюкавин-старший.