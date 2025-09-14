Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Агент Захаряна прокомментировал игру Арсена против «Реала»

Агент Захаряна прокомментировал игру Арсена против «Реала»

Сегодня, 15:50
1

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, высказался о дебюте игрока в сезоне.

  • Россиянин накануне появился на поле в матче Примеры против «Реала» (1:2).
  • Захарян не играл с февраля.
  • У 22-летнего игрока контракт до 2029 года.

«Конечно, все долго ждали возвращения Арсена. Случился действительно долгожданный выход на поле.

Наконец-то Арсен вышел играть именно центрального полузащитника, но счет к тому моменту уже был 1:2 – мадридский «Реал» держал преимущество и результат. Но я оцениваю все положительно.

Надеюсь, дальше у Арсена будет больше игрового времени. Тогда, конечно, он покажет, что умеет делать на поле», – сказал Голубин.

Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Реал Захарян Арсен
Марк Аврелий!
1757862778
Вай! Ара!!!
Ответить
