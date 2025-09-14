Введите ваш ник на сайте
В «Сосьедаде» предсказали будущее Захаряна

Сегодня, 11:33

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал дебют Арсена Захаряна в сезоне.

  • Россиянин накануне появился на поле в матче Примеры против «Реала» (1:2).
  • Захарян не играл с февраля.
  • У 22-летнего игрока контракт до 2029 года.

«Мы все очень рады за Арсена и его первый выход на поле спустя долгое время! И в клубе уверены, что он станет для нас большим игроком.

Захарян тренируется без каких-либо проблем, но чтобы играть еще больше, ему нужно много работать и убеждать тренера – это единственный путь», – сказал Мундуате.

Подробная статистика Захаряна против «Реала»
Примера. Захарян не спас «Сосьедад» от поражения от «Реала» (1:2), мадридцы были в меньшинстве с 32-й минуты 5
Захарян дебютировал в сезоне в матче с «Реалом» – Арсен не играл с февраля 5
Источник: Sport24
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
