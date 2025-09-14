В «Сосьедаде» предсказали будущее Захаряна

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал дебют Арсена Захаряна в сезоне.

Россиянин накануне появился на поле в матче Примеры против «Реала» (1:2).

Захарян не играл с февраля.

У 22-летнего игрока контракт до 2029 года.

«Мы все очень рады за Арсена и его первый выход на поле спустя долгое время! И в клубе уверены, что он станет для нас большим игроком.

Захарян тренируется без каких-либо проблем, но чтобы играть еще больше, ему нужно много работать и убеждать тренера – это единственный путь», – сказал Мундуате.