Лунев назвал «мусорными» голы «Спартака» в ворота «Динамо»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев дал комментарий после матча со «Спартаком». Команды сыграли в 8-м туре РПЛ вничью со счетом 2:2.

– Каково было на последней минуте отбить удар в исполнении Пабло Солари?

– Не знаю, никак. Больше расстраивает, что пропустили два мусорных гола.

– Насколько давление «Спартака» было ощутимо после перерыва?

– Я бы так не сказал, что было колоссальное давление. У нас тоже было много хороших моментов. Естественно, «Спартак» пользовался тем, что мы оставляли пространство при потерях.

– Что произошло в эпизоде с первым голом в ворота «Динамо»?

– Неразбериха. Был обычный заброс, я подсказал, но, возможно, Бактиeр Зайнутдинов не услышал меня или периферическим зрением не увидел, поэтому выбил мяч.