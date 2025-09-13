Лунев назвал «мусорными» голы «Спартака» в ворота «Динамо»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев дал комментарий после матча со «Спартаком». Команды сыграли в 8-м туре РПЛ вничью со счетом 2:2.
– Каково было на последней минуте отбить удар в исполнении Пабло Солари?
– Не знаю, никак. Больше расстраивает, что пропустили два мусорных гола.
– Насколько давление «Спартака» было ощутимо после перерыва?
– Я бы так не сказал, что было колоссальное давление. У нас тоже было много хороших моментов. Естественно, «Спартак» пользовался тем, что мы оставляли пространство при потерях.
– Что произошло в эпизоде с первым голом в ворота «Динамо»?
– Неразбериха. Был обычный заброс, я подсказал, но, возможно, Бактиeр Зайнутдинов не услышал меня или периферическим зрением не увидел, поэтому выбил мяч.
