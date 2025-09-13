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  • «Становиться звездой экрана пока рано»: Мостовой раскрыл знаменитое телешоу, которому он отказал

«Становиться звездой экрана пока рано»: Мостовой раскрыл знаменитое телешоу, которому он отказал

13 сентября 2025, 05:55
2

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сообщил, что его звали в шоу «Давай поженимся».

– После «Содержакнок» звали уже куда-то?

– Да, было дело. На «Давай поженимся», ха-ха. Почему не пошел? Решил, что пока рано звездой экрана становиться. А так, писали уже какие-то продюсеры, предлагали пропихнуть в какие-то проекты. Думаю, это стандартная история – не стал влезать в это.

– Ты видишь себя в роли такого же шоумена, как Дзюба?

– Да, почему нет. Артем в этом плане вообще молодец, я его полностью поддерживаю. У него здорово получается, он умеет на публику играть. Слуцкий и Аршавин тоже радуют – слежу за ними, мне нравится. Они показывают, что есть футболисты с хорошим чувством юмора, эрудированные. Если смогу так же удачно совмещать участие в шоу с футболом, буду это делать.

  • Уроженец Омска был в академии ЦСКА в 2002-2012 годах.
  • В «Зените» Мостовой оказался в 2019 году.
  • 27-летний игрок 4 раза становился чемпионом России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (2)
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Цугундeр
1757742836
))05:55 Дежурный редактор Бомбардира проснулся, сходил пописил, допил выдохшееся за ночь пиво и, нажав пару клавиш, блаженно заснул.. Часов до 11-и утра. А как вы хотели за 2200 руб. за смену.?)
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Volrad777
1757748566
Мостовой это дно которое сайт пытается раскачать коментариями.а на самамом деле его давно пора забыть.
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