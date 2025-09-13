«Становиться звездой экрана пока рано»: Мостовой раскрыл знаменитое телешоу, которому он отказал

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сообщил, что его звали в шоу «Давай поженимся».

– После «Содержакнок» звали уже куда-то?

– Да, было дело. На «Давай поженимся», ха-ха. Почему не пошел? Решил, что пока рано звездой экрана становиться. А так, писали уже какие-то продюсеры, предлагали пропихнуть в какие-то проекты. Думаю, это стандартная история – не стал влезать в это.

– Ты видишь себя в роли такого же шоумена, как Дзюба?

– Да, почему нет. Артем в этом плане вообще молодец, я его полностью поддерживаю. У него здорово получается, он умеет на публику играть. Слуцкий и Аршавин тоже радуют – слежу за ними, мне нравится. Они показывают, что есть футболисты с хорошим чувством юмора, эрудированные. Если смогу так же удачно совмещать участие в шоу с футболом, буду это делать.