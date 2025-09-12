Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Агент Дивеева – о продлении контракта с ЦСКА: «Произошло улучшение условий, появились гарантии»

Агент Дивеева – о продлении контракта с ЦСКА: «Произошло улучшение условий, появились гарантии»

Сегодня, 20:36

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал продление контракта игрока и клуба до лета 2029 года.

«Является ли продление следствием приближающегося ужесточения лимита? У клуба свои интересы. Возможно, сказался и фактор лимита. У нас произошло улучшение условий и некоторые гарантии.

Факторов, которые повлияли на продление, много. Это взаимовыгодная история. Такие переговоры ведутся спокойно и размеренно, поскольку нет никаких дедлайнов. В итоге мы пришли к компромиссу и спокойно переподписали контракт еще на год», – сказал Еремин.

  • Дивеев в ЦСКА с 2019 года.
  • У Игоря 192 матча за клуб.
  • С Дивеевым ЦСКА дважды брал Кубок страны.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь
