Агент Дивеева – о продлении контракта с ЦСКА: «Произошло улучшение условий, появились гарантии»

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал продление контракта игрока и клуба до лета 2029 года.

«Является ли продление следствием приближающегося ужесточения лимита? У клуба свои интересы. Возможно, сказался и фактор лимита. У нас произошло улучшение условий и некоторые гарантии.

Факторов, которые повлияли на продление, много. Это взаимовыгодная история. Такие переговоры ведутся спокойно и размеренно, поскольку нет никаких дедлайнов. В итоге мы пришли к компромиссу и спокойно переподписали контракт еще на год», – сказал Еремин.