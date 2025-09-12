Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Запасаемся попкорном»: Лапочкин оценил выбор судьи на «Динамо» – «Спартак»

«Запасаемся попкорном»: Лапочкин оценил выбор судьи на «Динамо» – «Спартак»

Сегодня, 19:15
7

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал назначение Егора Егорова на матч 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак».

«В очередной раз поражаюсь безответственностью судейских руководителей. Состав бригады – это уже даже не эксперимент над нашим футболом, а циничная насмешка. При этом арбитры точно не виноваты, их до игры подставляют под расстрел.

Вдумайтесь: ВАР и АВАР на игру «Динамо» – «Спартак» не являются действующими арбитрами Премьер-лиги. На четверых арбитров – главный, резервный, ВАР и АВАР – приходится всего 24 игры РПЛ в поле. 13 у Егорова, одна у Карпова, 0 у Фисенко и 10 у Сафьяна. Невероятно!

Запасаемся попкорном, скучно не будет! В прошлом туре в игре ЦСКА – «Краснодар» мы видели не удавшийся эксперимент с работой Рафаэля Шафеева. Не понимаю, зачем назначать пока не готовых арбитров на такие важные матчи! Хотя мы видим, что Шафеев получил назначение – АВАР в Самаре. Значит, по мнению Мажича и Ко, к нему претензий нет», – сказал Лапочкин.

  • 32-летний Егоров – сын бывшего арбитра РПЛ Игоря Егорова.
  • В этом сезоне РПЛ у Егорова 3 матча (2 назначенных пенальти).
  • Матч «Динамо»«Спартак» состоится завтра, 13 сентября.

Еще по теме:
Назначены судьи на матчи 8-го тура РПЛ 6
Раскрыт судья на матч «Динамо» – «Спартак» 6
Назначены судьи на матчи 6-го тура РПЛ 2
Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Лапочкин Сергей Егоров Егор
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1757694656
Арбитр должен быть голодным.
Ответить
Desma
1757697813
Лапочкин, никому твоё мнение не нужно, сотрясание воздуха, не более того. Кто там бегает в поле, сидит на ВАР никому не интересно. Все при деле, выполняют функцию, получают зарплату в соответствии с ТК РФ и ничего личного. Капитализм это звучит гордо.
Ответить
Cleaner
1757698127
На матч СЕРЕДНЯКОВ назначили начинающих судей. Все верно. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
BRO_football
1757699767
А смысл? Старые судьи косячат не меньше новых.
Ответить
СильныйМозг
1757701488
Кто попкорном, а кто бромонтаном!
Ответить
Главные новости
Гурцкая дал прогноз на дерби «Динамо» – «Спартак»
23:11
Ву назвал футболиста «Спартака», впечатлившего своей техникой
22:31
1
ЦСКА пытался арендовать одноклубника Захаряна
22:22
«Спартак» предлагал Хлусевича трем клубам
21:45
1
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх» (1:0) и опередил «Спартак» и «Зенит»
20:59
4
Кассьерра летом мог сменить «Зенит» на московский клуб
20:13
2
«Спартак» пытался летом купить у ЦСКА Кругового
20:04
4
«Это головорез»: Гурцкая – о новичке «Спартака»
19:58
4
Мостовой огласил список требований к своей будущей девушке
19:34
11
«Запасаемся попкорном»: Лапочкин оценил выбор судьи на «Динамо» – «Спартак»
19:15
7
Все новости
Все новости
Мостовой допустил, что в будущем станет актером: «С удовольствием рассмотрю»
22:43
Экс-игрок «Локомотива» отказал «Сочи» из-за денег
22:41
Рахимов прокомментирвал победу «Рубина» над махачкалинским «Динамо»
22:13
В списке бомбардиров РПЛ оформилось двоевластие
21:26
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
21:00
Фото«Пари НН» отправил Зе Турбо в новую аренду
20:46
1
Агент Дивеева – о продлении контракта с ЦСКА: «Произошло улучшение условий, появились гарантии»
20:36
Мнение Карпина насчет потолка зарплат в РПЛ
20:21
Кассьерра летом мог сменить «Зенит» на московский клуб
20:13
2
«Спартак» пытался летом купить у ЦСКА Кругового
20:04
4
«Это головорез»: Гурцкая – о новичке «Спартака»
19:58
4
Мостовой огласил список требований к своей будущей девушке
19:34
11
«Запасаемся попкорном»: Лапочкин оценил выбор судьи на «Динамо» – «Спартак»
19:15
7
Вердикт ЭСК по удалению Кордобы в матче с ЦСКА
18:39
3
ЭСК: судья ошибочно не поставил пенальти в ворота «Краснодара» на 96-й минуте матча с ЦСКА
18:20
25
Мостовой – об одиночестве: «Живу свою лучшую жизнь»
17:01
3
Бубнов поделился ожиданиями от дерби «Динамо» – «Спартак»
16:48
8
Карпин сравнил работу в «Динамо» со «Спартаком» и «Армавиром»
16:35
1
ФотоЦСКА продлил контракт с игроком сборной России
16:15
2
ФотоЭкс-игрок «Локо» Камано вернулся в РПЛ
16:08
2
Реакция Рабинера на смерть легендарного Хаджи
15:59
В «Спартаке» объяснили уход Дуарте и Чернова
15:51
2
Фото«Спартак» угостил журналистов борщом
15:42
6
Динамовец Бителло признался, что пренебрегает главным требованием Карпина
15:17
4
Кахигао: «Дуарте не хотел играть в «Спартаке»
14:56
5
Директор «Спартака»: «Не хотим полагаться только на деньги «Лукойла»
14:47
Карпин посчитал, сколько раз пожалел о приходе в «Динамо»
14:25
6
Станкович оценил летние трансферы «Спартака»
14:06
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 