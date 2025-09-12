«Запасаемся попкорном»: Лапочкин оценил выбор судьи на «Динамо» – «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин прокомментировал назначение Егора Егорова на матч 8-го тура РПЛ «Динамо» – «Спартак».

«В очередной раз поражаюсь безответственностью судейских руководителей. Состав бригады – это уже даже не эксперимент над нашим футболом, а циничная насмешка. При этом арбитры точно не виноваты, их до игры подставляют под расстрел.

Вдумайтесь: ВАР и АВАР на игру «Динамо» – «Спартак» не являются действующими арбитрами Премьер-лиги. На четверых арбитров – главный, резервный, ВАР и АВАР – приходится всего 24 игры РПЛ в поле. 13 у Егорова, одна у Карпова, 0 у Фисенко и 10 у Сафьяна. Невероятно!

Запасаемся попкорном, скучно не будет! В прошлом туре в игре ЦСКА – «Краснодар» мы видели не удавшийся эксперимент с работой Рафаэля Шафеева. Не понимаю, зачем назначать пока не готовых арбитров на такие важные матчи! Хотя мы видим, что Шафеев получил назначение – АВАР в Самаре. Значит, по мнению Мажича и Ко, к нему претензий нет», – сказал Лапочкин.