Карпин сравнил работу в «Динамо» со «Спартаком» и «Армавиром»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин поделился первыми впечатлениями от работы в клубе.
– Учитывая старт в РПЛ, у вас сейчас самый тяжeлый месяц в карьере?
– Бывало и тяжелее, наверное.
– Когда? В «Спартаке» в 2009-м?
– Например, да – тогда гораздо тяжелее было. Там вообще чуть ли не на последнем месте шли… А в «Армавире» было ещe сложнее.
– А с «Ростовом» корректно сравнить, когда вы только туда пришли?
– Некорректно, так как там были другая задача, другой уровень команды и ожиданий.
- Карпин в клубе с июня.
- «Динамо» идет в РПЛ 9-м.
- Тренер совмещает посты в «Динамо» и сборной России.
Источник: «Чемпионат»