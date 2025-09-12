Карпин сравнил работу в «Динамо» со «Спартаком» и «Армавиром»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин поделился первыми впечатлениями от работы в клубе.

– Учитывая старт в РПЛ, у вас сейчас самый тяжeлый месяц в карьере?

– Бывало и тяжелее, наверное.

– Когда? В «Спартаке» в 2009-м?

– Например, да – тогда гораздо тяжелее было. Там вообще чуть ли не на последнем месте шли… А в «Армавире» было ещe сложнее.

– А с «Ростовом» корректно сравнить, когда вы только туда пришли?

– Некорректно, так как там были другая задача, другой уровень команды и ожиданий.