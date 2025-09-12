В ЭСК РФС 2 новых члена – они из Европы

РФС сообщил о пополнении состава ЭСК.

В комиссию вошли бельгиец Франк Де Блекере и белорус Алексей Кульбаков.

«Кульбаков завершил судейскую карьеру в августе 2024 года, а весной 2025-го получил право инспектировать международные матчи под эгидой УЕФА и ФИФА. В качестве главного арбитра работал на матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА, отборочных турниров чемпионатов мира и Европы.

Франк Де Блекере получил статус судьи ФИФА в 1998. Работал на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов, а также на ЕВРО 2004 и 2008 годов. Бельгийский специалист уже входил в состав экспертно-судейской комиссии с июня 2020 по март 2022 года», – напомнил РФС.