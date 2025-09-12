Введите ваш ник на сайте
В ЭСК РФС 2 новых члена – они из Европы

Сегодня, 09:45
4

РФС сообщил о пополнении состава ЭСК.

В комиссию вошли бельгиец Франк Де Блекере и белорус Алексей Кульбаков.

«Кульбаков завершил судейскую карьеру в августе 2024 года, а весной 2025-го получил право инспектировать международные матчи под эгидой УЕФА и ФИФА. В качестве главного арбитра работал на матчах Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА, отборочных турниров чемпионатов мира и Европы.

Франк Де Блекере получил статус судьи ФИФА в 1998. Работал на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов, а также на ЕВРО 2004 и 2008 годов. Бельгийский специалист уже входил в состав экспертно-судейской комиссии с июня 2020 по март 2022 года», – напомнил РФС.

  • Полный список членов ЭСК доступен здесь.

Источник: РФС
...уефан
1757661188
...это, кому там в РФС новых членов захотелось?...
vvv123
1757665725
Что, своих свистунов не хватает или ЭСК своим уже не доверяет?
Интерес
1757668424
Капец судейству! По одному виден "плодотворный труд",а теперь-два. А вот с какого бодуна белоруса в европейцы записали...Он по всем критериям не гастарбайтер судейского цеха.
