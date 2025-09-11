Мостовой поделился, куда инвестирует заработанные в «Зените» деньги: «Разбираюсь хорошо»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой занимается инвестициями.

– У меня в принципе есть план финансового развития на будущее. Подушка безопасности, которая будет приносить пассивный доход.

– Вкладываешься во что-то?

– Да, конечно. У меня много вложений уже. В основном это недвижимость – все анализирую, разбираюсь хорошо. Когда появляются какие-то объекты, смотрю, изучаю. И брокеры у меня есть – советуют, куда можно залезть, куда нет. Не буду вдаваться в подробности, но пытаюсь развиваться в этом направлении, чтобы после карьеры себя уверенно чувствовать, ни о чем не жалеть.

– У большинства игроков НХЛ есть личные финансовые консультанты, которые помогают им управлять доходами, инвестировать. Футболистам тоже нужны такие менеджеры?

– Да. Особенно это актуально для молодых ребят, у которых только-только появляются деньги. Самое главное, чтобы родители все не забирали себе. Считаю, что это неправильно – человек должен своей головой думать. Посоветовать что-то – да, но не распоряжаться финансами ребенка полностью.

– У тебя такого не было?

– Нет, у меня как раз не забирали. Да и в целом у меня все так постепенно получилось, без особых рисков. Слава богу, что и голова на плечах есть – как только накопил, сразу купил квартиру, базовые потребности закрыл все.