Захарян может провести первый матч в сезоне против «Реала»

В пресс‑службе «Реал Сосьедад» сообщили, что полузащитник Арсен Захарян готов принять участие в матче 4‑го тура чемпионата Испании с «Реалом».
«Захарян тренируется в общей группе без ограничений. Он готов к матчу с «Реалом», – сообщили в пресс‑службе «Реал Сосьедад».
- Матч пройдет 13 сентября в Сан‑Себастьяне и начнется в 17:15 по московскому времени.
- В нынешнем сезоне 22‑летний российский хавбек еще не играл за испанский клуб. В прошлом сезоне Захарян из‑за травм провел за «Реал Сосьедад» всего 4 матча, забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу.
Источник: «Матч ТВ»