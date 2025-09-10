Захарян может провести первый матч в сезоне против «Реала»

В пресс‑службе «Реал Сосьедад» сообщили, что полузащитник Арсен Захарян готов принять участие в матче 4‑го тура чемпионата Испании с «Реалом».

«Захарян тренируется в общей группе без ограничений. Он готов к матчу с «Реалом», – сообщили в пресс‑службе «Реал Сосьедад».