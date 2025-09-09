Введите ваш ник на сайте
Мостовой отреагировал на призывы назначить его в сборную России вместо Карпина

Вчера, 22:43
10

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не против возглавить команду.

С такой инициативой выступил фигурист Евгений Плющенко.

«Слова Плющенко про меня? Всегда приятно слышать такое. Каждому человеку приятно, когда люди говорят правильно и правду, а тем более Женька [Плющенко] – мой близкий друг. Он и в жизни такое говорит мне. А как не говорить?

Кто у нас лучше в футбол еще играл? У нас это забывают люди. У нас немногие играли на высочайшем уровне так же, как Мостовой и еще несколько человек.

Согласен ли, что меня должны назначить в сборную? Ясно, что в словах Плющенко есть какая-то доля юмора, но это такой язык футбола и спорта, когда мы шутим какими-то выражениями. Я человек свободный. Отличаюсь от других тем, что никогда и никому не зализываю, вот и Женька так же. Он спокойно может говорить то, что хочет.

Плющенко все правильно говорит. Если у нас кого только в футболе не бывает и по несколько раз, почему тогда заслуженные люди не могут быть в футболе?» – сказал Мостовой.

  • На прошлой неделе Мостовой взял 1-й тренерский трофей.
  • В этом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
  • Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.

Реакция Мостового на назначение Тедеско в «Фенербахче» 4
Мостовой отреагировал на банкротство «Химок» 1
Мостовой сделал неожиданное признание после матча Катар – Россия 3
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Мостовой Александр
send.ip-sms
1757449995
Царя на трон ! Самозванца Валерку долой ! )))
Ответить
Artemka444
1757450323
Что за маразм!!!
Ответить
Cleaner
1757450910
Мостовой: - Меня? Тренером сборной??? Я СОГЛАСЕН!!!...)))
Ответить
BRO_football
1757451262
А почему бы и нет? С товарищескими матчами даже Мостовой справится.
Ответить
ivany4
1757454309
Мало того что "царь" голый, так еще и умом худ!)) С дорогами худо-бедно начали справляться, а вот как такое лечить в "сириусе" пока не придумали.
Ответить
bashnat013
1757463382
Шутов в России становится все больше!!!Вот если бы девчонки из синхронного плавания сказали бы что надо такого типа в сборную то тогда да? Неужели Шут России не догоняет что над ним глумятся!
Ответить
ilya-ilya-google
1757464268
А Плющенко это фигурно-футбольный человек?
Ответить
Garrincha58
1757482134
Поздновато, но в команду ФНЛ можно попробовать глядишь может толк будет.Мостовой же в футболе разбирается думаю не хуже Карпина, а может и лучше. Я на 200% уверен играй наша команда в отборах на Евро или ЧМ Карпина бы давно сняли с треском, а так сделали из него супер гупер тренера, а он такой же как все у нас типа тех кто по не одному разу принимают команды и их увольняют, а потом по второму, третьему кругу и тд и тп. Если бы у нас были тренеры их бы наверняка куда-нибудь пригласили хотя бы в средние европейские команды, но их нет ....увы.
Ответить
Каратель помойников
1757483524
Хотелось бы услышать рекомендации от сборно по кёрлингу
Ответить
