Мостовой отреагировал на призывы назначить его в сборную России вместо Карпина

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не против возглавить команду.

С такой инициативой выступил фигурист Евгений Плющенко.

«Слова Плющенко про меня? Всегда приятно слышать такое. Каждому человеку приятно, когда люди говорят правильно и правду, а тем более Женька [Плющенко] – мой близкий друг. Он и в жизни такое говорит мне. А как не говорить?

Кто у нас лучше в футбол еще играл? У нас это забывают люди. У нас немногие играли на высочайшем уровне так же, как Мостовой и еще несколько человек.

Согласен ли, что меня должны назначить в сборную? Ясно, что в словах Плющенко есть какая-то доля юмора, но это такой язык футбола и спорта, когда мы шутим какими-то выражениями. Я человек свободный. Отличаюсь от других тем, что никогда и никому не зализываю, вот и Женька так же. Он спокойно может говорить то, что хочет.

Плющенко все правильно говорит. Если у нас кого только в футболе не бывает и по несколько раз, почему тогда заслуженные люди не могут быть в футболе?» – сказал Мостовой.