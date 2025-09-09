ЦСКА согласовал покупку Кармо

ЦСКА договорился о покупке вингера «Сан-Паулу» Энрике Кармо. Сумма сделки составит 6 миллионов долларов плюс еще 1 миллион может быть выплачен в виде бонусов.

Игрок подпишет с красно-синими контракт на 3 года. Сегодня он должен прибыть в Москву для завершения сделки.

Сообщается, что бразильский клуб принял третье предложение ЦСКА. Изначально москвичи были готовы заплатить за Кармо 3,5 миллиона долларов, а затем 6 миллионов без бонусов.

Ранее Кармо продлил соглашение с «Сан-Паулу» до конца 2028 года с отступными в размере 65 миллионов евро. Игрока также хотели приобрести ПСВ и «Шахтер», но предложение ЦСКА было выгоднее. «Сан-Паулу» испытывает финансовые затруднения и готов продавать футболистов.