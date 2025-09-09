Российский болельщик подробно рассказал об инциденте с Роналду в Ереване

Появились новые подробности инцидента с участием Криштиану Роналду в отеле Еревана.

Португалия разгромила Армению в отборе ЧМ-2026 со счетом 5:0.

40-летний Роналду оформил дубль.

Перед матчем форвард оттолкнул болельщика, который пытался с ним сфотографироваться.

Выяснилось, что к Роналду подбегал болельщик из России Семен Смольков. Он подробно рассказал о случившемся.

– Давай с самого начала. Как ты оказался в Ереване?

– Мы с другом часто катаемся по России, пробиваем выезды, но теперь решили выйти на международный уровень.

Мы увидели, что сборная Португалии приезжает в Армению, и это классный шанс увидеть Криша.

– Ажиотаж чувствовался?

– Весь город гудел. И, наверное, каждый в Ереване знал, где остановится сборная Португалии. Это отель Двин.

Мы приехали туда к 5 утра, за день до матча – 6 сентября у них был предыгровая.

– Так.

– Зашли на ресепшн (туда пускали всех), спросили – а точно ли здесь остановилась сборная? «Они в другом здании».

На территории отеля и правда есть другое здание, которое, как нам показалось, должно сдаваться под офисы. При этом оно даже не достроено, то есть очевидно, что сборная была не там.

– И как разобрались?

– В итоге горничная сказала, что португальцы в главном корпусе, но на четвертом этаже. Там все было заставлено охранниками, не пробраться.

– Что было дальше?

– Через какое-то время мы увидели, что часть людей стали пускать внутрь, на территорию отеля, где парковка.

Сначала все толпились у автобуса на улице, а потом охрана отеля решила пустить часть людей внутрь гостиницы, мы тоже пробрались туда вместе со всеми.

– Оставалось самое непростое – пробраться к Роналду. Как удалось?

– Внутри тоже была огромная толкучка с кучей охранников. Но мы увидели, что выход к лифтам охраняется только с одной стороны. А с другой – есть подход между стеной и самим лифтом, который никак не охранялся. Оттуда мы и выбежали. Обошли весь заслон охраны и протиснулись.

– Что было потом, видели все. А что ты ощущал в этот момент? И что чувствуешь сейчас?

– Изначально показалось, что меня толкнул не Криш, а кто-то из его охранников. Только потом, когда пересматривал запись, понял, что это Роналду так отпихнул меня.

И знаешь, я понимаю его. Я подбежал из-за спины, резко набросился на него – мало ли, я какой-нибудь ненормальный?

Конечно, я понимаю, что поступил некрасиво. Даже нечего ответить людям, который хейтят. Но я сфоткался с Кришем, это моя мечта.