Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Российский болельщик подробно рассказал об инциденте с Роналду в Ереване

Российский болельщик подробно рассказал об инциденте с Роналду в Ереване

Сегодня, 01:11
2

Появились новые подробности инцидента с участием Криштиану Роналду в отеле Еревана.

  • Португалия разгромила Армению в отборе ЧМ-2026 со счетом 5:0.
  • 40-летний Роналду оформил дубль.
  • Перед матчем форвард оттолкнул болельщика, который пытался с ним сфотографироваться.

Выяснилось, что к Роналду подбегал болельщик из России Семен Смольков. Он подробно рассказал о случившемся.

– Давай с самого начала. Как ты оказался в Ереване?

– Мы с другом часто катаемся по России, пробиваем выезды, но теперь решили выйти на международный уровень.

Мы увидели, что сборная Португалии приезжает в Армению, и это классный шанс увидеть Криша.

– Ажиотаж чувствовался?

– Весь город гудел. И, наверное, каждый в Ереване знал, где остановится сборная Португалии. Это отель Двин.

Мы приехали туда к 5 утра, за день до матча – 6 сентября у них был предыгровая.

– Так.

– Зашли на ресепшн (туда пускали всех), спросили – а точно ли здесь остановилась сборная? «Они в другом здании».

На территории отеля и правда есть другое здание, которое, как нам показалось, должно сдаваться под офисы. При этом оно даже не достроено, то есть очевидно, что сборная была не там.

– И как разобрались?

– В итоге горничная сказала, что португальцы в главном корпусе, но на четвертом этаже. Там все было заставлено охранниками, не пробраться.

– Что было дальше?

– Через какое-то время мы увидели, что часть людей стали пускать внутрь, на территорию отеля, где парковка.

Сначала все толпились у автобуса на улице, а потом охрана отеля решила пустить часть людей внутрь гостиницы, мы тоже пробрались туда вместе со всеми.

– Оставалось самое непростое – пробраться к Роналду. Как удалось?

Внутри тоже была огромная толкучка с кучей охранников. Но мы увидели, что выход к лифтам охраняется только с одной стороны. А с другой – есть подход между стеной и самим лифтом, который никак не охранялся. Оттуда мы и выбежали. Обошли весь заслон охраны и протиснулись.

Что было потом, видели все. А что ты ощущал в этот момент? И что чувствуешь сейчас?

Изначально показалось, что меня толкнул не Криш, а кто-то из его охранников. Только потом, когда пересматривал запись, понял, что это Роналду так отпихнул меня.

И знаешь, я понимаю его. Я подбежал из-за спины, резко набросился на него – мало ли, я какой-нибудь ненормальный?

Конечно, я понимаю, что поступил некрасиво. Даже нечего ответить людям, который хейтят. Но я сфоткался с Кришем, это моя мечта.

Еще по теме:
Батраков сравнялся по стоимости с Роналду 6
Роналду тепло отозвался о юном болельщике, который вывел его на поле в Ереване
Морган выделил общее между смертью и голами Роналду
Источник: Sport24
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Аль-Наср Португалия Армения Роналду Криштиану
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1757391234
Раз это был русский, Армения может не объявлять войну Португалии.
Ответить
neveldomha
1757412065
Ну и дебил. Да ещё и другой дебил, что брал интервью, его пропиарил. Два дебила - это сила.
Ответить
Главные новости
Названа команда, которую должен возглавить Зидан
13:44
«Зенит» сыграет с клубом-участником Лиги Европы в октябре
12:52
«Химки» признаны банкротом
12:36
ЦСКА может подписать защитника «Спартака»
12:27
Ловчев назвал игроков, которые позорят сборную России
12:17
2
Стало известно решение «Ноттингем Форест» по Моуринью и Тедеско
12:02
ФотоРПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера июля и августа
11:47
2
ВидеоДжику обратился к болельщикам «Спартака»
11:28
3
ФотоДжику перешел в «Спартак»
11:06
12
Названа сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить за защитника «Зенита»
10:25
5
Все новости
Все новости
Гаттузо назвал матч Израиль – Италия самой безумной игрой в его тренерской карбере
10:48
В Сербии опубликовали заявление для фанатов перед игрой с Англией
10:30
Гаттузо – игроку сборной Израиля: «Закрой свой рот! Ты услышал меня?»
01:35
2
ВидеоРоссийский болельщик подробно рассказал об инциденте с Роналду в Ереване
01:11
2
Отбор ЧМ-2026. Италия после двух автоголов выгрызла победу над Израилем (5:4), домашнее поражение Беларуси и другие результаты
Вчера, 23:43
ВидеоЯмаль потерял паспорт в Турции
Вчера, 07:54
5
ВидеоТренер Казахстана подал в отставку после теннисной «баранки» от Бельгии
Вчера, 00:11
14
Отбор ЧМ-2026. Испания учинила разгром Турции (6:0) с хет-триком Мерино, Германия обыграла Северную Ирландию (3:1)
7 сентября
2
Отбор ЧМ-2026. Бельгия устроила Казахстану теннисную «баранку» (6:0), у Де Брюйне и Доку дубли
7 сентября
ФотоСборная Германии проводила Хуммельса из футбола
7 сентября
1
У сборной Нидерландов появился новый лучший бомбардир в ее истории
7 сентября
Отбор ЧМ-2026. Нидерланды победили Литву (3:2), Депай оформил дубль
7 сентября
1
ФотоРоналду тепло отозвался о юном болельщике, который вывел его на поле в Ереване
7 сентября
Отбор ЧМ-2026. Грузия разгромила Болгарию, Хвича забил победный гол
7 сентября
3
Россиянам, желающим посетить ЧМ-2026, для получения визы придется покинуть страну
7 сентября
Морган выделил общее между смертью и голами Роналду
7 сентября
Роналду опередил Месси по важному показателю
7 сентября
Отбор ЧМ-2026. Дубль 39-летнего Джеко помог Боснии и Герцеговине победить (6:0)
7 сентября
Роналду достиг отметки в 1200 голевых действий за карьеру
6 сентября
Роналду остался 1 гол до нового рекорда
6 сентября
4
Отбор ЧМ-2026. Португалия забила 5 голов Армении, Роналду сделал дубль
6 сентября
6
Отбор ЧМ-2026. Англия победила Андорру и опережает Сербию на 5 очков в группе K
6 сентября
Отбор ЧМ-2026. Сербия без игроков РПЛ победила Латвию
6 сентября
Гаттузо бил игроков Италии во время матча с Эстонией
6 сентября
12
Тренера сборной Азербайджана провоцировали на отставку после 0:5 от Исландии: «У вас нет уважения к себе?»
6 сентября
6
Известны 17 из 48 участников ЧМ-2026
6 сентября
Только один игрок забил за сборную Франции больше голов, чем Мбаппе
5 сентября
1
Отбор ЧМ-2026. Сокрушительные поражения Беларуси и Азербайджана, Франция победила Украину и другие результаты
5 сентября
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 