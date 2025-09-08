ЦСКА назвал «Бешикташу» цену на Кисляка

Стало известно, сколько ЦСКА потребует за потенциальный трансфер полузащитника Матвея Кисляка.

Сообщалось, что «Бешикташ» предложил за него 10 миллионов евро + прибыль от перепродажи.

«Информация про интерес «Бешикташа» к Кисляку и желании футболиста перейти в турецкий клуб не соответствует действительности.

К тому же сумма в 10 млн евро даже звучит смешно. ЦСКА котирует Кисляка не меньше чем в 30 млн евро», – сообщил источник.