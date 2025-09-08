Рабинер прокомментировал крупную победу России над Катаром

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил итог товарищеского матча Катар – Россия (1:4).

Голы у России забили Александр Головин на 33-й минуте, Матвей Кисляк на 35-й, Иван Сергеев на 45-й и Алексей Миранчук на 69-й. У Катара на 62-й минуте отличился Акрам Афиф.

Сборная России продлила беспроигрышную серию в матчах с первыми национальными командами других стран до 20 встреч.

Россия в октябре примет Иран и Боливию.

«Сборная в хорошем, играющем составе, из которого выпадал разве что Антон Миранчук, неплохо порезвилась в Катаре – 4:1. До сих пор в трех матчах с этой командой, представьте, россиянам не удалось выиграть ни разу. Ни при Адвокате, ни при Черчесове, ни при том же Карпине.

Сейчас он как-то уместил на поле Головина, Алексея Миранчука, Батракова, Кисляка, и опытным талантам с молодыми игралось в удовольствие. С флангов их бодро поддерживали Круговой и Сильянов.

На острие был Сергеев, который остроумно пяточкой в «домик» сопернику вывел на четвертый гол нашего человека в МЛС. Но, при всем уважении к Ивану, согласиться с предматчевыми словами главного тренера, что с Катаром сыграет сильнейший состав, именно применительно к игрокам «Динамо» (Ан. Миранчук, Осипенко, Сергеев) было сложно. Опять же – издержки совмещения. Свои дети – всегда лучшие.

Россия сыграла приятно, вся полузащита постоянно менялась местами, что когда-то, если не ошибаюсь, Борис Аркадьев (или Михаил Якушин? Что-то меня клинит) назвал «организованным беспорядком». Но Катар... Достаточно посмотреть на кивок Кисляка с места без прыжка и сопротивления. Такого даже на тренировках нормальных команд не бывает!

Если Иордания уже на ЧМ, то выход туда катарцев, под руководством Хулена Лопетеги набравших целое очко с Узбекистаном, Ливаном и Бахрейном, под большим вопросом. Даже при восьми гарантированных путевках на ЧМ для Азии (ну, не издевательство ли?) плюс одной в межконтинентальном стыке. С таким количеством участников ЧМ от конфедерации это вообще-то уметь надо.

Если вы хотите посмотреть образец того, как можно а) не просто не воспользоваться, а плюнуть и растереть тремя поражениями дармовой шанс на домашнем ЧМ и б) разбазарить весь опыт оттуда, то его показал Катар. На его фоне мы, хозяева предыдущего мирового первенства, можем быть более чем довольны. Четвертьфинал с серией пенальти против будущего финалиста в России-2018, выход на следующий Евро – пусть и без успеха (но хоть с одной победой) там...

А Лопетеги против России – еще один сюжет. Это должно было произойти в 1/8 финала ЧМ-2018, но его тогда уволили за два дня до старта, узнав, что после турнира он уже договорился с «Реалом». Испания осталась без тренера, и команда Черчесова, напрягшись изо всех сил, ее такой прошла.

Матч сегодняшний был не на стадионе чемпионата мира, кстати. И это в чем-то символично. Хоть и играли два хозяина последних ЧМ, одна команда показывает уровень чего угодно, но только не этой аббревиатуры (а если и выйдет туда, то впору будет задаться вопросом советской печати в 1950 году: «Чемпионат какого мира играют в Бразилии?»), а Россия даже не имеет такого шанса по совсем другим причинам. А был бы он в ином случае – поди знай.

В октябре-ноябре будет поинтереснее – Иран, Боливия, Перу, Чили. Но, конечно, сборная без турниров уже три с половиной года – это натягивание совы на футбольный глобус. И, что бы ни там говорили в РФС о том, что переговоры о возвращении России на международную арену в разгаре, всe это будет продолжаться, пока...

А дальше вы и без меня знаете», – написал Рабинер.