Главная
Новости
Кандидаты на звание лучшего игрока РПЛ в июле-августе – 0 спартаковцев
Кандидаты на звание лучшего игрока РПЛ в июле-августе – 0 спартаковцев
Сегодня, 11:07
11
РПЛ открыла голосование на лучшего игрока июля-августа. Претенденты следующие:
Алексей Батраков
;
Мирлинд Даку
;
Вадим Раков
;
Дмитрий Воробьeв
;
Брайан Хиль
;
Эдуард Сперцян
;
Матвей Кисляк
.
Еще по теме:
Спартаковец Дмитриев охарактеризовал Станковича
Глушаков: «Пока «Спартак» меня не вернет, чемпионство выиграть будет сложно»
3
«Динамо» выиграло матч в отсутствие Карпина
2
Источник:
РПЛ
Россия. Премьер-лига
ЦСКА
Краснодар
Балтика
Крылья Советов
Рубин
Локомотив
Спартак
Воробьев Дмитрий
Сперцян Эдуард
Раков Вадим
Даку Мирлинд
Кисляк Матвей
Батраков Алексей
Хиль Брайан
Комментарии (11)
fakeid
1757319143
ну и для чего так кликбейтить? можно написать, что и из зенита ноль. если хряки возмутятся (справедливо) - я их поддержу. достали упырские заголовки ради просмотров. днище.
Ответить
4
andr45
1757320546
А, где же Короли Америки из Санкт-Петербургских подворотен?)
Ответить
4
Good_win_ФКСМ
1757320661
забавные админы на этом желтом ресурсе: чуть что, упоминают Спартак... а как же ваш работодатель? почему про заднеприводных ноль упоминаний в статейке)))) или местным писакам уровня 40баллов на ЕГЭ запретили писать в негативном ключе про бом.жей? )))
Ответить
4
Vahaev20
1757326659
Нет спартаковцев, а разве там есть зенитовец?))
Ответить
2
