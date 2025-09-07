Канчельскис – о вреде лимита: «Российский футболист будет курить сигарету, понимая, что он останется в составе»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Лимит на легионеров российскому футболу не нужен! Как футболисты будут развиваться при лимите? Его вообще нужно отменить. Видели ли в Италии, Франции, Испании и других странах лимит? Да, там есть ограничение по футболистам не из стран Евросоюза.

Если хотите, чтобы российский футбол развивался, отмените его. Нельзя создавать его искусственно! Российский футболист будет курить сигарету, ведь будет понимать, что он останется в составе и будет играть. Уже когда есть конкуренция, он будет понимать, что нужно тренироваться и доказывать. Почему вообще в федерации футбола думают о лимите?» – сказал Канчельскис.