  Канчельскис – о вреде лимита: «Российский футболист будет курить сигарету, понимая, что он останется в составе»

Канчельскис – о вреде лимита: «Российский футболист будет курить сигарету, понимая, что он останется в составе»

Вчера, 17:25
17

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Лимит на легионеров российскому футболу не нужен! Как футболисты будут развиваться при лимите? Его вообще нужно отменить. Видели ли в Италии, Франции, Испании и других странах лимит? Да, там есть ограничение по футболистам не из стран Евросоюза.

Если хотите, чтобы российский футбол развивался, отмените его. Нельзя создавать его искусственно! Российский футболист будет курить сигарету, ведь будет понимать, что он останется в составе и будет играть. Уже когда есть конкуренция, он будет понимать, что нужно тренироваться и доказывать. Почему вообще в федерации футбола думают о лимите?» – сказал Канчельскис.

  • Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле 5 игроками при 10 в клубной заявке.
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Канчельскис Андрей
Комментарии (17)
biber.ru
1757256821
Курить будет проигравший конкуренцию, нормальные будут играть.
Ответить
Sergey--google
1757257073
Раньше как было - сколько потопал, столько и полопал. Премии за победы и прочее были важны. А за победу в турнире можно было и жигули получить. А сейчас хоть топай, хоть не топай, хоть в запасе лежи под скамейкой и попердывай, попивая пивко - один хрен лямы доллариев капают. Как в том анекдоте про американсконюго туриста и африканца: "- и тогда тебе будут капать миллионы, а ты будешь лежать и ничего не делать! - а я и так лежу и ничего не делаю!"
Ответить
neim
1757259039
А у российского футболиста что, разве нет конкурентов и он один в составе, как в Зените ?
Ответить
BRO_football
1757259445
Нет, это так не работает. У российского футболиста в конкуренции другие российские футболисты. Так что если один российский футболист будет курить сигарету и бездельничать, то на его место всегда найдётся другой российский футболист.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1757260393
Подписываюсь под его словами. Лимит это зло и разврат для наших ногомячистов. Гыгыгы
Ответить
Skull_Boy
1757260502
Достаточно глянуть на блохастых, где русский игрок бегает за кофе латиносу
Ответить
Vitaga
1757261534
как то немного странно - неужели среди российских игроков конкуренции не будет? им надо обязательно конкурировать с иностранцами? что то тут не так.
Ответить
Burtaze
1757263462
Нет, Андрюша, ты не прав, кто будет курить, будет играть в Брянском Динамо.. Как будто субтропические не курят, как пионэры.., всем мальчишкам примэры..
Ответить
cska1948
1757267367
А как же сам Канчельскис развивался без легионеров и дорос до МЮ?
Ответить
нейтральныйкакникто
1757323530
Если тренер размазня , то у него и леги будут КУРИТЬ и не только курить!
Ответить
