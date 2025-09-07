Шнякин предлагал «Краснодару» игрока с членом до середины бедра: «На моей совести было бы здоровье краснодарских девушек»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на информацию о необычном размере полового члена у форварда Сегундо Ибарбо.
Журналист предлагал игрока «Краснодару».
«В 2014-м, перед ЧМ, отправил сообщение Сергею Галицкому. Решил скаута из себя скорчить, посоветовал Сергею Николаевичу понаблюдать за колумбийцем Виктором Ибарбо, который тогда разрывал (я про защиту соперника) в Италии за «Кальяри». Но Ибарбо скоропостижно обосрался на мундиале, хотя потом и перешел в «Рому». И вот я думаю: а если бы норм сыграл?
В общем, на моей совести было бы здоровье нескольких краснодарских девушек. Сергей Николаевич и тут позаботился о горожанах», – написал Шнякин.
- Больше всего матчей в карьере Ибарбо провел за «Кальяри» (более 100 игр в чемпионате Италии).
- На счету Сегундо 15 матчей за сборную Колумбии, гол.
- Сейчас 35-летний Ибарбо играет во 2-й по силе лиге Колумбии.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина