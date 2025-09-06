Талалаев на сборах «Балтики» доводил игроков до обмороков

Равиль Измайлов, генеральный директор «Балтики», рассказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу», как команда готовилась к сезону.

«Балтика» в прошлом сезоне выиграла Первую лигу.

Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

В следующем туре «Балтика» примет «Зенит».

– А как вы для себя отвечали на вопрос, каким образом вы это сделали? Ну, ваша команда.

– Я видел и знаю, как мы это сделали. Это мы сделали путeм достаточно таких долгих, изнурительных, тяжeлых тренировок. На втором сборе в Сочи несколько игроков падали в обморок на тренировках. При мне падал Брайан Хиль, терял сознание, падал в обморок прямо на тренировке.

– Не было страшно?

– Было страшно. Но я понимал, насколько это изнурительно, насколько это тяжело, и, пройдя это, все понимали, что результат будет.

– С Андреем Викторовичем [Талалаевым] обсуждали? Его позиция?

– Естественно, у всех был такой некий испуг, но в любом случае мы понимали, что такие нагрузки. И они – те, кто эти нагрузки выдержат и тогда с нами пойдут далеко, и будут результаты.