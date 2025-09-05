Колосков выступил в защиту Карпина после ничьей России с Иорданией

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал итог матча России с Иорданией.

Накануне Россия и Иордания сыграли 0:0.

Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.

Иордания сыграет на ЧМ-2026.

«Игра полезная, для нас показательная. Есть над чем работать, все идет по плану. Конечно, можно предположить, что если бы вышел основной состав с нашими легионерами, то игра была бы другой. Потому что во втором тайме, когда подсели игроки Иордании, при выходе основных футболистов игра стала другой.

Все это мы сможем увидеть в игре с Катаром, когда выйдет так называемый стартовый состав. Хотя тренеры не любят так называть, но есть игроки основного состава, есть резерв. В матче с Катаром начнет игру другой состав со всеми нашими сильными футболистами, тогда можно будет сделать вывод, на каком уровне находится наша команда.

Валерий Карпин не виноват в том, что команда Иордании играет хорошо, является участником финальной части чемпионата мира, вице-чемпионом Кубка Азии, это заслуга иорданцев и тренеров команды. Конечно, первый тайм прошел со значительным преимуществом гостей, честно, я тоже не ожидал, что настолько высокий уровень технической оснащенности у футболистов. Было приятно смотреть. Наглядный пример, как нужно обращаться с мячом, чего нет у наших. Очень техничные, эластичные, все грамотно, мячом управляют», – сказал Колосков.