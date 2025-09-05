Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Колосков выступил в защиту Карпина после ничьей России с Иорданией

Колосков выступил в защиту Карпина после ничьей России с Иорданией

Сегодня, 12:34
1

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал итог матча России с Иорданией.

  • Накануне Россия и Иордания сыграли 0:0.
  • Россия отстранена от официальных матчей с 2022 года.
  • Иордания сыграет на ЧМ-2026.

«Игра полезная, для нас показательная. Есть над чем работать, все идет по плану. Конечно, можно предположить, что если бы вышел основной состав с нашими легионерами, то игра была бы другой. Потому что во втором тайме, когда подсели игроки Иордании, при выходе основных футболистов игра стала другой.

Все это мы сможем увидеть в игре с Катаром, когда выйдет так называемый стартовый состав. Хотя тренеры не любят так называть, но есть игроки основного состава, есть резерв. В матче с Катаром начнет игру другой состав со всеми нашими сильными футболистами, тогда можно будет сделать вывод, на каком уровне находится наша команда.

Валерий Карпин не виноват в том, что команда Иордании играет хорошо, является участником финальной части чемпионата мира, вице-чемпионом Кубка Азии, это заслуга иорданцев и тренеров команды. Конечно, первый тайм прошел со значительным преимуществом гостей, честно, я тоже не ожидал, что настолько высокий уровень технической оснащенности у футболистов. Было приятно смотреть. Наглядный пример, как нужно обращаться с мячом, чего нет у наших. Очень техничные, эластичные, все грамотно, мячом управляют», – сказал Колосков.

Еще по теме:
Селлами: «Все игроки сборной России – выдающиеся»
Тренер Иордании выступил с пожеланием в адрес России 1
В сборной Иордании назвали лучшего игрока России
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Иордания Россия Карпин Валерий Колосков Вячеслав
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Krasnodar 123
1757071632
Manus manum lavat !!!
Ответить
Главные новости
❗️ Важное предупреждение тем, кто заходит на «Бомбардир» с помощью Google
29
Ву стал рекордсменом «Спартака», не сыграв ни минуты
14:22
2
«Хрена себе!»: Радимов – о новом главе «Зенита»
14:01
4
ВидеоОбращение новичка «Спартака» Ву к болельщикам
13:37
5
ВидеоГрилиш бурно отпраздновал удачный старт сезона в Швеции
13:11
1
Фото«Спартак» объявил о трансфере защитника Ву
13:03
11
Мама Канчельскиса живет на Украине: «Мы должны только молиться»
12:25
5
В сборной Иордании назвали лучшего игрока России
11:53
У спартаковца Зорина есть серьезный вопрос к Карпину
11:25
5
Реакция Батракова на вопрос о трансфере в «Зенит»
10:58
4
Все новости
Все новости
ФотоСтал известен номер Ву в «Спартаке»
14:38
ЦСКА победил в утреннем товарищеском матче (6:0)
13:49
1
Моцпан: «Игроки «Зенита» могут и на 10 тысяч рублей в месяц прожить»
13:31
Фото«Спартак» объявил о трансфере защитника Ву
13:03
11
Селлами: «Все игроки сборной России – выдающиеся»
12:57
Колосков выступил в защиту Карпина после ничьей России с Иорданией
12:34
1
Мама Канчельскиса живет на Украине: «Мы должны только молиться»
12:25
5
Тренер Иордании выступил с пожеланием в адрес России
12:14
1
В сборной Иордании назвали лучшего игрока России
11:53
Сборная России продлила беспроигрышную серию
11:36
2
У спартаковца Зорина есть серьезный вопрос к Карпину
11:25
5
Игрок Иордании: «Россия обязательно выиграет чемпионат мира»
11:16
8
Реакция Батракова на вопрос о трансфере в «Зенит»
10:58
4
Подробности трансфера защитника Ву в «Спартак»
10:46
8
В Кремле прокомментировали ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
10:17
4
Пальцев подробно рассказал о срыве трансфера в «Спартак»
09:58
5
Глава ВТБ прокомментировал неудачный старт Карпина в «Динамо»
09:38
1
Попов заявил, что Карпин не должен работать тренером
09:20
1
Чернов признался, что не расстроился уходу из «Спартака»
09:05
2
Миранчук назвал ничью с Иорданией «неплохим» результатом
08:45
2
Осинькин отреагировал, что дебютировать в «Сочи» ему предстоит в матче с «Крыльями Советов»
08:05
Миранчук: «Сборная России готова соперничать с командами уровня чемпионата мира»
01:03
9
Карпин назвал самого быстрого игрока сборной России
00:51
2
Пономарев разнес сборную России за ничью с Иорданией
00:39
9
Карпин ответил, нравится ли ему песня Шуфутинского «Третье сентября»
00:27
1
Пальцев высказался о переходе в «Краснодар»
Вчера, 23:59
2
Карпин побил рекорд Романцева в сборной России
Вчера, 23:27
15
Карпин рассказал, почему выбрал Глушенкова капитаном сборной России на матч с Иорданией
Вчера, 23:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 