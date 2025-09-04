Карпин рассказал, почему выбрал Глушенкова капитаном сборной России на матч с Иорданией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил выбор капитана национальной команды на товарищеский матч с Иорданией.

Игра на «Лукойл Арене» завершилась нулевой ничьей.

Капитанскую повязку получил форвард «Зенита» Максим Глушенков.

– Решение отдать Глушенкову капитанскую повязку – это поощрение?

– Да, больше как поощрение. Поддерживать его не надо, он сам кого хочет поддержит.

Поощрение, что все выполняет. И на июньском сборе, и этом с точки зрения выполнения всего – идеально.

– Как капитан он оправдал ожидания?

– Да, как и все капитаны.