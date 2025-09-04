Введите ваш ник на сайте
Карпин трогательно поздравил дочь с днем рождения

Сегодня, 16:11

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин поздравил дочь Дарью с 7-летием.

«Моя любимая девочка. Сегодня тебе уже 7 лет. Кажется, совсем недавно ты была маленьким чудом на руках, а теперь ты выросла, стала самостоятельной, умной и такой красивой.

Ты – наше счастье, наша радость и наше вдохновение. Пусть каждый твой день будет наполнен улыбками, играми, мечтами и маленькими чудесами.

Мы с мамой гордимся тобой и очень любим тебя. Ты – самое ценное, что у нас есть. И мы всегда будем рядом с тобой», – написал Карпин в соцсети.

  • Дарья родилась в браке с нынешней женой Дарьей.
  • Всего у Карпина 5 дочерей.
  • Сейчас тренер находится в расположении сборной России.

Еще по теме:
Радимов заявил, что его бывший клуб больше никогда не станет чемпионом 2
Бубнов сказал, кто сильнее как тренер – Карпин или Станкович 4
Черданцев отреагировал на слова Карпина о готовности уйти из «Динамо»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
