Карпин трогательно поздравил дочь с днем рождения

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин поздравил дочь Дарью с 7-летием.
«Моя любимая девочка. Сегодня тебе уже 7 лет. Кажется, совсем недавно ты была маленьким чудом на руках, а теперь ты выросла, стала самостоятельной, умной и такой красивой.
Ты – наше счастье, наша радость и наше вдохновение. Пусть каждый твой день будет наполнен улыбками, играми, мечтами и маленькими чудесами.
Мы с мамой гордимся тобой и очень любим тебя. Ты – самое ценное, что у нас есть. И мы всегда будем рядом с тобой», – написал Карпин в соцсети.
- Дарья родилась в браке с нынешней женой Дарьей.
- Всего у Карпина 5 дочерей.
- Сейчас тренер находится в расположении сборной России.
Источник: «Бомбардир»