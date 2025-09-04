Назван размер зарплаты Джику в «Спартаке»

Защитник Александер Джику в случае перехода в «Спартак» будет зарабатывать в клубе 2 миллиона евро в год без учета бонусов. Сейчас игрок находится в Москве и сегодня должен пройти медобследование.
При этом сообщалось, что сделки по трансферам в «Спартак» Джику из «Фенербахче» и защитника Кристофера Во из «Ренна» пока не находятся в завершающей стадии. По ним еще ведутся активные переговоры.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Спартак» заплатит за переход Джику 2 миллиона евро. Игрок подпишет с клубом контракт на 2 года с опцией продления еще на сезон.
- Джику пропустит сегодняшний гостевой матч сборной Ганы в отборе ЧМ-2026 против Чада, но может сыграть с Мали 8 сентября.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»