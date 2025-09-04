Радимов сказал, почему Кордоба заслуживает дисквалификации

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о поведении форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Кордоба не первый раз нарывается. После матча он сказал, что устал от этого судейства и будет рассматривать вариант покинуть чемпионат. Сам футболист ведет себя вызывающе. Мне кажется, если дать дисквалификацию разок, то он задумается», – сказал Радимов.