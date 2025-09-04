Радимов сказал, почему Кордоба заслуживает дисквалификации

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о поведении форварда «Краснодара» Джона Кордобы.
«Кордоба не первый раз нарывается. После матча он сказал, что устал от этого судейства и будет рассматривать вариант покинуть чемпионат. Сам футболист ведет себя вызывающе. Мне кажется, если дать дисквалификацию разок, то он задумается», – сказал Радимов.
- Кордоба был удален на 56-й минуте матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) после стычки с защитником красно-синих Мойзесом.
- В протоколе игры в качестве причины удаления было указано «агрессивное поведение, удар соперника ногой в руку».
- «Краснодар» подал заявление об отмене красной карточки Кордобе в КДК РФС.
Источник: «Матч ТВ»