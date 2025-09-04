Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Радимов сказал, почему Кордоба заслуживает дисквалификации

Радимов сказал, почему Кордоба заслуживает дисквалификации

Сегодня, 07:44
14

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о поведении форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Кордоба не первый раз нарывается. После матча он сказал, что устал от этого судейства и будет рассматривать вариант покинуть чемпионат. Сам футболист ведет себя вызывающе. Мне кажется, если дать дисквалификацию разок, то он задумается», – сказал Радимов.

  • Кордоба был удален на 56-й минуте матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) после стычки с защитником красно-синих Мойзесом.
  • В протоколе игры в качестве причины удаления было указано «агрессивное поведение, удар соперника ногой в руку».
  • «Краснодар» подал заявление об отмене красной карточки Кордобе в КДК РФС.

Еще по теме:
Бубнов: «Для нашего футбола происходит опасное явление» 3
Смолов объяснил, почему не поверил угрозам Кордобы покинуть «Краснодар» 4
Гончаренко прокомментировал удаление Кордобы в матче ЦСКА – «Краснодар» 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Радимов Владислав
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr2112
1756966594
Да, все правильно! Разок и на два матча!)
Ответить
trener7
1756966635
А ты вспомни себя и Коновалова? Костоломы ещё те были.
Ответить
andr45
1756968872
Как я понял, этот,по его же словам, «долбанутый» Альфонс, всю жизнь живущий на бабьих харчах, предлагает дисквалифицировать Кордобу за его правдивые слова о неквалифицированных и продажных решалах? А чего еще можно ждать от этого пи*ерского болвана?) РАДИМОВ «Стою на асфальте я, в лыжи обутый, Все ж знают, что я долбанутый»
Ответить
Назарян
1756968956
конечно нужно дисквалифицировать чтоб главное с зенитом не играл так наверное хотел сказать Радимов
Ответить
vvv123
1756970650
Радимов сказал, что Кордоба заслуживает дисквалификации, чтобы Зенит поскорей догнал Краснодар!
Ответить
Интерес
1756971690
Дисциплинарная комиссия поступит мудро,если исчисление штрафа матча в три начнётся после игры "Зенит"-"Краснодар".Уверен,что это устроит противоборствующие стороны.
Ответить
Taps
1756973443
Тупой н , на родину ...
Ответить
boris63
1756973706
Мойзес знатно наказал тёлка, возомнившего себя золотым, думаю ЭСК оставит наказание на один матч и сделает правильно. Хамство и вседозволенность должна быть наказуема.
Ответить
sochi-2013
1756974337
Родя, играй ты на уровне Кордобы и собирай столько же нарушений на себе(половину из которых судьи не фиксируют), точно бы выл и кусался!
Ответить
Belyiccat
1756975683
Быстро Родя переобулся. Видно по .опе получил.
Ответить
