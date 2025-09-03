Карпин назвал российского футболиста из Европы, которого взял бы в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о потенциальном усилении московской команды кем-то из игроков национальной команды.
– Кого бы из игроков взяли в «Динамо»?
– Может быть, взял бы Захаряна в аренду.
- В прошлом сезоне из-за травм Захарян поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
- Он в «Сосьедаде» с 2023 года.
- Полузащитник не играет более полугода – с 23 февраля.
- В новом сезоне Арсен все матчи провел на скамейке запасных.
Источник: «Спорт-Экспресс»