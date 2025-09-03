Карпин назвал российского футболиста из Европы, которого взял бы в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о потенциальном усилении московской команды кем-то из игроков национальной команды.

– Кого бы из игроков взяли в «Динамо»?

– Может быть, взял бы Захаряна в аренду.