«Спартак» может подписать двух игроков до закрытия трансферного окна

До закрытия летнего трансферного окна «Спартак» может подписать двух новых центральных защитников.

Одним из вариантов остаeтся Александер Джику из «Фенербахче». Футболист близок к переходу в «Спартак», но ещe необходимо согласовать финальные детали сделки. Также игроку сборной Ганы надо пройти медосмотр.

«Спартак» будет пытаться приобрести ещe одного центрального защитника, даже если трансфер Джику завершится успешно. Рассматриваются различные кандидаты, спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао общается с представителями футболистов.

Сообщалось, что «Спартак» интересуется защитником «Ренна» Кристофером Во.

Ранее «Сантос» объявил о переходе из московского клуба защитника Алексиса Дуарте.